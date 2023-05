Progresívne Slovensko predstavilo návrhy, ktorými chce zabrániť odchodu mladých zo Slovenska

"Nejde iba o kvalitu vysokých škôl, rovnako ako nejde o platy, ale ide aj o celkovú atmosféru v spoločnosti. Je to celý súbor vecí, ktoré by sa mali zmeniť, aby si ľudia povedali, že sa im oplatí žiť na Slovensku," povedal predseda PS Michal Šimečka. Je presvedčený, že akákoľvek politika, ktorá smeruje k tomu, aby mladí ľudia ostali na Slovensku, musí byť komplexná. Stohlová tvrdí, že mladí chcú zo Slovenska krajinu, kde je učiteľstvo váženou profesiou s kvalitnou prípravou na povolanie. Povolanie učiteľa je podľa nej potrebné zatraktívniť. Ich platy by preto mali byť na úrovni vysokoškolsky vzdelaných ľudí v iných profesiách. V školách by sa malo viac venovať argumentácii, diskusii a tímovej práci. PS chce spraviť komplexnú reformu vysokého školstva a podporiť špecializáciu univerzít.

VIDEO Progresívne Slovensko o aktuálnej politickej situácii a odchode mladých do zahraničia

Hnutie plánuje rozšíriť možnosť preplácania psychoterapie zo zdravotného poistenia. Slovensko podľa Stohlovej potrebuje viac psychológov a psychoterapeutiek. V súvislosti s tým chcú odstrániť byrokratické bariéry. Stohlová apeluje aj na odstránenie stigmatizácie duševných ťažkostí a zapojenie širšej verejnosti do prevencie. "Mladá generácia chce tiež zdravú krajinu, ktorá bude mať riešenie klimatickej krízy ako prioritu a ktorá vďaka efektívnej a včasnej príprave bude schopná čeliť následkom, ktoré zvrátiť nevieme," poznamenala Stohlová. Hnutie chce dokončenie a presadenie silného klimatického zákona.

Príspevok na úhradu nákladov na bývanie

Progresívne Slovensko chce presadiť opatrenia v oblasti dostupného bývania a zamerať sa na dostupnosť nájomných bytov, povedala Plaváková. Dodala, že chcú zaviesť príspevok na úhradu nákladov na bývanie. Pre mladých sú podľa Plavákovej dôležité aj študentské pôžičky či sociálne štipendiá. Hnutie podporuje ich zavedenie aj pre tých, ktorí študujú externe. Cieľom PS sú tiež platené stáže. "Máme za to, že každá osoba si za svoju prácu zaslúži finančné ohodnotenie, ktoré jej zabezpečí dôstojný život popri štúdiu," poznamenala.

Hnutie presadzuje rozšírenie manželstva pre všetky páry a vytvorenie inštitútu životného partnerstva. V pláne majú posilniť ochranu pred rodovo podmieneným násilím či zverejňovať platové rozdiely medzi mužmi a ženami, povedala Plaváková.