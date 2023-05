SNS nebude pokračovať v rokovaniach s inými stranami o spájaní

BRATISLAVA - Mimoparlamentná SNS už nebude pokračovať v rokovaniach s inými subjektami o pripojení sa na spoločnú kandidátnu listinu do parlamentných volieb. Informoval o tom predseda strany Život-NS a nezaradený poslanec Tomáš Taraba.

SNS sa tak podľa Tarabových slov rozhodla po dohode so stranami Život-NS, Slovenský patriot a Národná koalícia, s ktorými už sa na spoločnom postupe dohodla. "Ďalšie rokovania sa už budú viesť len s jednotlivými osobnosťami verejného a spoločenského života, medzi ktorými sú okrem iných aj Martina Šimkovičová a Ján Baránek," uviedol Taraba.

Národniari už avizovali dohodu o spoločnej kandidátke so spomínanými subjektami. Podľa dohody by mal na konci dňa kandidátnu listinu tvoriť predseda SNS Andrej Danko s tým, že ostatné subjekty by sa k jednotlivým osobnostiam mali právo vyjadriť. Danko už informoval, že kandidátku posilní napríklad aj predseda strany Národná koalícia Rudolf Huliak.