Norma Euro 7 prinesie zdraženie áut minimálne o 2000 eur: Platná bude od tohto roka, informuje exminister Hirman

BRATISLAVA - Pokiaľ vstúpi do platnosti nová emisná norma Euro 7, prinesie to od roku 2025 zdraženie automobilov minimálne o 2000 eur, zrušenie výroby lacnejších automobilov a rast nezamestnanosti. Na utorkovej tlačovej konferencii mimoparlamentnej strany Demokrati na to upozornil exminister hospodárstva Karel Hirman. Je podľa neho dôležité, aby sa noví ministri tejto téme venovali a v Bruseli presadzovali záujmy Slovenska, ktoré je závislé od výroby automobilov.