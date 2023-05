Zlaté padáky pre končiacich ministrov: Niektorí odpadlíci z Hegerovej vlády si môžu prilepšiť o tisíce eur!

BRATISLAVA - Aj keď ich vládna kríza pripravila o šancu v tomto volebnom období pomýšľať na vedenie štátu, nemusí to byť až také bolestné, ako sa zdá. Najnovšie informácie totiž naznačujú, že niektorí končiaci ministri, ktorých po opustení exekutívy z rôznych dôvodov nečaká návrat do parlamentu, majú nárok na skutočne tučné odstupné. Niektorí vraj ani netušili, že niečo také existuje.

Situácia vyvoláva veľa kontroverzie, hlavne pri ministroch, ktorí boli "pri kormidle" len osem mesiacov. Ide o také mená ako Karel Hirman, Rastislav Káčer, Viliam Karas či Ján Horecký . Podľa TV Markíza si totiž môžu odchodom prilepšiť o tisíce eur.

Kto má nárok žiadať o odstupné?

Vyzerá to tak, že o tento príspevok môžu žiadať všetci ministri, ktorých po voľbách nečaká pôsobenie v parlamente. Na odstupné tak môžu zabudnúť ľudia ako Roman Mikulec, Jaroslav Naď či Eduard Heger. Ak však ide o Natáliu Milanovú, Andreja Doležala, Samuela Vlčana a kvarteto spomínané vyššie, tak tí môžu odísť s plnými vreckami. V prípade ministra Vlčana je pozornosť namierená ešte citlivejšie, keďže okrem peňazí z odstupného by si mohol "prilepšiť" aj dotáciou pre jeho firmu, ktorú mu prihral minister životného prostredia Ján Budaj a pre ktorú koniec-koncov definitívne spadla celá vláda.

Niektorí ministri o niečom takom ani netušia, suma je poriadne vysoká

"Nie. Neviem v akej výške," reagoval na otázku novinárov minister školstva Ján Horecký. Tomu televízia rovno odpovedala, že ide o trojnásobok jeho mesačného platu, ktorý je cca vo výške 4 590 € . Ide tak zrejme odstupné vo výške 13 770 € .

"Úprimne povedané, týmto veciam som nevenoval pozornosť ani pri nástupe a ani pri mojom odchode," povedal skromne ďalší minister Viliam Karas z rezortu spravodlivosti. "Neviem či sa to volá odstupné. Čo to je... netuším. Neriešil som to predtým a ani potom," dodal Horecký.

Navrátilci do parlamentu majú "smolu"

"Toto ustanovenie sa nevzťahuje na člena vlády, ktorý bezprostredne po skončení výkonu funkcie začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky,“ povedal televízii hovorca predsedu vlády Matej Neumann. "Z morálneho hľadiska neviem, či pán Vlčan by mal dostať nejaké odstupné," povzdychol si podpredseda parlamentu za Sme rodina Peter Pčolinský, ktorý tak nepriamo komentoval jeho kauzu s 1,5-miliónovou dotáciou.

Ministri, ktorí sa vracajú do parlamentu, majú smolu. Ich ďalšie pôsobenie sa totiž bude až do volieb spájať s poslaneckým platom, a tak na niečo také nemajú nárok. Výnimkou je hádam len Milanová, ktorá má paradoxne na odstupné nárok len preto, lebo nemala vo voľbách 2020 dostatok krúžkov, a tak sa do parlamentu vrátiť nemôže. Nezískala totiž ani poslanecký mandát. Je tu však háčik, ak odídenci nebudú poslancami aspoň päť mesiacov, čo je pri tejto turbulentnej nálade veľmi pravdepodobné, nedostanú ho, ani keď skončia v parlamente predčasne.