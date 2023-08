KDH ulovilo novú posilu: Do tímu zobrali bývalého ministra Hegerovej vlády! Majú s ním smelé plány

Viliam Karas (Zdroj: Topky/Maarty)

Karas podľa KDH prichádza do ich tímu s jasnými postojmi kresťanského demokrata. "V KDH to s bojom proti korupcii, za rovnaké práva a spravodlivosť pre všetkých myslíme vážne. V tejto krajine nesmie nikto stáť nad zákonom. Príchod Viliama Karasa do nášho tímu ešte viac zvýrazňuje pripravenosť KDH pomôcť ľuďom na Slovensku, aby sa mali lepšie v každej oblasti života, vrátane spravodlivosti a bezpečnosti," uviedol šéf hnutia Milan Majerský.

Sám Karasa na margo tejto novej spolupráce povedal, že s Majerským sú zajedno v tom, že budovať spravodlivý štát a bojovať proti korupcii je možné iba kompetentným a zodpovedným prístupom založeným na úcte k právu a hodnotám. "KDH zároveň vnímam ako stranu, ktorá má v základných hodnotových otázkach konzistentné postoje bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Toto platí aj pre oblasť spravodlivosti a práva, kde sa nevyhnutne musíme vrátiť k úcte k pravidlám. Impulzom pre mňa boli aj udalosti posledných týždňov, v ktorých sme svedkami hlbokej krízy inštitúcií zodpovedných za presadzovanie práva. Idea právneho štátu a boj proti korupcii sa nemôže stať rukojemníkom nerozvážnosti, osobných ambícií, či dokonca túžby po pomste," uviedol.

Vyštudovaný právnik v minulosti zastával post predsedu Slovenskej advokátskej komory. Potom, ako Mária Kolíková podala demisiu, stal sa Karas novým ministrom spravodlivosti vo vláde Eduarda Hegera. Rezort riadil od septembra 2022 do mája 2023.