Mikulcov zákon v parlamente pohorel: Pustili sa do neho smeráci, poslanci ho nakoniec vrátili na dopracovanie!

Podľa návrhu novely zákona o ochrane pred požiarmi by nemala dotácie z rozpočtu ministerstva vnútra pre dobrovoľné hasičské zbory obce poskytovať Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ale Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Na HaZZ mali zároveň prejsť aj kompetencie rozhodovať o zaraďovaní obecných hasičských zborov do kategórií. Navrhovalo sa tiež rozšírenie okruhu žiadateľov o poskytnutie dotácie o občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany pred požiarmi.

Saloň sa však obával, že ak sa zmení financovanie na systém výziev, v obciach, ktoré nedostanú peniaze, môže byť fungovanie dobrovoľných hasičských zborov ohrozené. Argumentoval pritom najmä stanoviskom občianskeho združenia Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktoré hovorí o snahe o jeho likvidáciu. Poslanec preto predložil procedurálny návrh, ktorým navrhoval vrátiť zákon na dopracovanie.

V tom mu včera poslanci vyhoveli a parlament rozhodol, že Mikulcov návrh sa musí ešte dopracovať. Za bolo 72 zo 134 prítomných poslancov. Okrem smerákov ho podporili aj poslanci za SaS, ale aj niektorí poslanci z klubu Sme rodina a časť nezaradených poslancov.

Obavy o budúcnosť dobrovoľných hasičov

Mikulec počas rozpravy trval na tom, že dobrovoľných hasičov v obciach by sa zmena nedotkla. Cieľom zákona je podľa neho zefektívnenie systému prideľovania dotácií. Minister vnútra Ivan Šimko počas rozpravy poprosil poslancov, aby zákon posunuli do druhého čítania, aby vznikol priestor na diskusiu o podobe legislatívy. Saloň však namietal a pýtal sa, prečo ideme meniť to, čo funguje.

Mikulec ale vysvetloval, že HaZZ má od DPO SR iba prevziať administratívu týkajúcu sa dotácií pre dobrovoľné hasičské zbory, keďže DPO SR nemá na ňu dostatok personálu. "Nedotkne sa to činnosti dobrovoľných hasičov v jednotlivých obciach, práve naopak. Prideľovanie dotácií bude oveľa transparentnejšie, efektívnejšie," uviedol počas rozpravy. Poznamenal, že nie všetci dobrovoľní hasiči sú členom DPO SR.