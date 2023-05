Hrôza, čo sa na nás valí: ANDREAS mieri do Európy a prináša so sebou niečo, čo vás nepoteší! Už v piatok bude zle

Výrazná tlaková níž s názvom Andreas zasiahne širokú oblasť Álp od Stredozemného mora až po severné Nemecko, informuje imeteo.sk. Zhoršenie počasie zaznamenajú v štátoch ako Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko, celý Balkán, ale aj juhozápadné Česko, Maďarsko a postupne aj Slovensko. Tento komplex tlakových níží prinesie mimoriadne daždivé počasie. V Alpách by mohlo dokonca aj snežiť.

Západné Slovensko zaznamená zmenu počasia už v piatok, no od nedele by malo zrážok pribúdať a počasie bude ešte búrlivejšie. Aj keď najviac zrážok by sa malo vyskytnúť v oblasti severného Jadranu, na našom území by ich úhrn mohol lokálne dosiahnuť viac ako 100 mm. Odborníci sa preto obávajú hroziacich povodní. Najviac zrážok by malo spadnúť na západnom Slovensku v piatok, no v rovnakom duchu by sa mala niesť aj sobota. Dážď sa v sobotu vyskytne už aj na strednom Slovensku. V nedeľu by Slovensko mala zasiahnuť ďalšia tlaková níž, ktorá prinesie zrážky na juhu a západe, kde naprší od 30 do 65 mm.

Zrážky by však mohli potešiť severnú oblasť Talianska, ktorá bojuje s extrémnym suchom už dlhé mesiace. Doplniť by mohli vodné zásoby v jazerách ale aj vodné nádrže. Úhrn zrážok do 200 mm však môže znamenať aj hroziace povodne a zosuvy pôdy. Tlaková níž prinesie aj výrazné ochladenie, ktoré posunie hranicu sneženia lokálne aj na 1500metrov. Sneh môže napadnúť vo viacerých alpských regiónoch, najviac na rakúsko-talianskom pohraničí. V niektorých oblastiach Rakúska by tak mohlo ísť aj o meter nového čerstvého snehu.