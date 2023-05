Dážď bičuje Slovensko: Najintenzívnejšie zrážky za celý rok, búrlivá noc s búrkami! TU to je najhoršie

Zrážky zasiahli naše územie v niekoľkých vlnách, no o to intenzívnejšie, informuje imeteo.sk. Hroziace stúpajúce hladiny vodných tokov, ktoré zaznamenali už v priebehu nedele, budú pravdepodobne atakovať povodňové stupne. V noci výrazne stúpnu viaceré hladiny vodných tokov, najmä riek a potokov na západnom a strednom Slovensku.

CHAPPU úraduje

Tlaková níž Chappu, ktorá síce zotrváva nad oblasťou Stredozemného mora, k nám posiela teplý a vlhký vzduch. Jednotlivé zrážkové vlny prichádzajú z juhu. Dnes dopoludnia sa zrážky vyskytli najskôr v Taliansku a v oblasti Balkánu, no už okolo poludnia prichádzali postupne na naše územie. Túto noc v niektorých oblastiach spadne až 10 mm zrážok za hodinu.

Tohtoroční májoví „zamrznutí“ v znamení zrážok Počasie nad našim územím ovplyvňuje tlaková níž, ktorá priniesla... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Monday, May 15, 2023

Aj keď je ťažké pre meteorológov predpokladať na ktorých miestach bude úhrn najvyšší, najpravdepodobnejšie to bude na južnom a západnom Slovensku. Mimoriadne nepriaznivé počasie a stúpajúce hladiny vodných tokov majú pretrvávať až do štvrtkového poludnia. Meteorológovia sa obávajú, že mimoriadne výdatný úhrn zrážok by mohol spôsobiť aj vyliatie potokov a riek z korýt a atakovať povodňové stupne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SHMÚ

Galéria fotiek (4) Zdroj: SHMÚ

Búrlivá noc začne na Záhorí

Meteorológovia aktuálne varujú, že už večer, ale najmä noc, bude na západnom Slovensku mimoriadne upršaná a búrlivá. Na Záhorí či v Bratislave môže intenzita dažďa dosahovať až 8 mm/hod, pri búrkach dokonca nad 10 mm/hod. Okolo polnoci dorazia zrážky aj na stredné a východné Slovensko, vylúčené nie sú ani búrky. Slabnúť by mali prestať v stredu ráno, no s dažďom sa rozlúči pravdepodobne iba západné Slovensko.

Večer si najviac dažďa užila Bratislava, kde večer po 19.00 za hodinu spadlo až 5 mm, čo je 5 litrov vody na meter štvorcový.