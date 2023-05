Čaká nás najpekelnejšie leto za posledných 10 rokov? Meteorológovia v tom majú jasno: Pripravte sa na najhoršie!

Posledné tri roky totiž počasie v Európe ovplyvňoval jav La Niňa. Ide o prúdy vzduchu, ktoré majú ochladzujúci účinok a na globálne otepľovanie pôsobia ako dočasná brzda. No napriek tomu sme zažili mimoriadne suché a horúce letá, pri ktorých boli dlhé obdobia mimoriadne extrémne teploty. Po novom by však počasie v našich končinách mal ovplyvňovať jav El Niño, ktorý by mal so sebou priniesť ešte vyššie teploty. Ba čo viac, nie je vylúčené, že budú padať aj nové teplotné rekordy!

Podľa aktualizovanej prognózy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) sa významne zvyšuje pravdepodobnosť toho, že sa v druhej polovici tohto roku vyvinie El Niño. Podľa meteorológov z SHMÚ existuje až 60-percnetná šanca, že počas obdobia máj – júl 2023 sa El Niño u nás prejaví, až 70-percentná šanca, že sa tak stane v období jún-august a až 80-percentná šanca v období júl-september. Prognózy sa však zatiaľ nedokážu zhodnúť na tom, ako silné bude nadchádzajúce El Niňo a ako dlho bude trvať.

"Práve sme zaznamenali osem najteplejších rokov, aj napriek tomu, že sme v posledných troch rokoch zaznamenávali ochladzujúci vplyv La Niña, čo malo efekt na dočasné zmiernenie nárastu globálnej teploty. Potenciálny vývoj fenoménu El Niño v priebehu tohto roka povedie s najväčšou pravdepodobnosťou k novému vrcholu hodnôt globálnej teploty a zvýši šancu na prekonanie teplotných rekordov,“ uviedol generálny tajomník WMO Petteri Taalas. Tento jav ovplyvňuje napríklad aj formovanie hurikánov a môže spôsobiť suchá v Austrálii alebo Indonézii.

Galéria fotiek (4) Regionálny rozsah dôsledkov javu El Niño na sezónne úhrny atmosférických zrážok (wet = nadnormálne vlhké podmienky; dry = nadnormálne suché podmienky)

Zdroj: WMO

Doteraz najteplejších rokov bol rok 2016, a to práve kvôli vplyvu El Niño, ale aj globálnemu otepľovaniu. Treba však uviesť, že jav bude mať vplyv na globálnu teplotu až rok po vrchole javu, teda najväčšie "peklo" nás zrejme čaká až o rok.

"Svet by sa mal pripraviť na príchod javu El Niño, ktorý býva často spojený s nárastom výskytu horúčav, sucha alebo extrémnych zrážok v rôznych častiach sveta. Naopak, môže priniesť aj zmiernenie extrémneho sucha v oblasti Afrického rohu, či zmiernenie prejavov predošlej La Niñe,“ uviedol Taalas. Klimatický jav El Niňo sa zvyčajne objavuje každé dva až sedem rokov a zvyčajne trvá deväť až 12 mesiacov. Spája sa s otepľovaním hladiny v centrálnom a východnom Tichom oceáne.

Galéria fotiek (4) Schematické zobrazenie priestorovej distribúcie (rozloženia) prízemného tlaku vzduchu, odchýlok teploty morskej vody (SST_anomaly) a prevládajúceho smeru prúdenia v spodnej troposfére v podmienkach El Niño (vľavo), La Niña (vpravo) a ENSO-neutrál (v strede)

Zdroj: NOAA

Rok 2022 bol aj napriek ochladzujúcemu účinku La Niñe mimoriadne teplý a skončil ako 5. až 6. najteplejší aspoň od roku 1850. Okrem toho bol uplynulý rok vôbec najteplejší La Niña rok histórie a tiež ôsmy rok v rade, kedy globálny priemer teploty dosiahol odchýlku aspoň +1 °C v porovnaní s koncom 19. storočia.