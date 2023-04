Temný deň pre Slovensko v Bruseli: Za pár hodín riešime už dve vážne žaloby! Prvé slová premiéra Hegera

Slovensko síce vykonalo množstvo legislatívnych reforiem a snaží sa o začleňovanie Rómov, ale podľa Komisie sú tieto pokroky nedostatočné. "Pravidlá EÚ o rasovej rovnosti prísne zakazujú diskrimináciu na základe etnického pôvodu v kľúčových oblastiach života, vrátane vzdelávania. Na Slovensku sú však rómske deti často umiestňované do zvláštnych škôl pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Tiež mnoho rómskych detí, ktoré sú súčasťou hlavného vzdelávacieho prúdu, sú často segregované v oddelených triedach alebo školách," uviedla EK.

Video: Eduard Heger po rokovaní vlády 19.4.2023

EÚ príslušnú smernicu prijala v roku 2000, situácii na Slovensku sa EK začala venovať v roku 2015 av roku 2019 mu poslala odôvodnené stanovisko. Slovensko síce odvtedy podľa EK pokročilo, ale nedostatočne, a tak nasleduje žaloba.

Názor komisie potvrdil aj nedávny prieskum Agentúry EÚ pre základné práva. Na Slovensku navštevuje 65 percent rómskych detí od šiestich do 15 rokov školy, kde sú všetci alebo väčšina žiakov Rómovia, čo je o päť percentuálnych bodov viac ako v roku 2016. Slovensko sa tak stalo členským štátom EÚ s najvyššou mierou segregácie Rómov vo vzdelávaní.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR

Na krku máme aj ďalšiu žalobu

Európska komisia tiež zažalovala Slovensko a Portugalsko, že nezabezpečili včasné platby firmám za výrobky a služby. Obe krajiny podľa nej nesprávne uplatňovali pravidlá únijnej smernice o oneskorených platbách. Komisia to uviedla vo svojom dnešnom oznámení. O veci rozhodne Súdny dvor Európskej únie.

Oneskorené platby majú negatívny vplyv na podniky, pretože znižujú ich likviditu. To brzdí rast, znemožňuje budovanie odolnosti a môže brániť snahám o prechod na ekologickejší spôsob fungovania s väčším dôrazom na digitalizáciu, uvádza EK.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

V prípade Slovenska sa komisia obracia na Súdny dvor kvôli výrazným oneskoreniam, ktoré vykazujú pri platbách svojim dodávateľom verejnej nemocnice. Značné oneskorenia v platbách zo strany verejných nemocníc obmedzujú konkurencieschopnosť a odolnosť podnikov pôsobiacich v odvetví zdravotnej starostlivosti, najmä malých a stredných podnikov. V čase pandémie covidu-19 hrali pritom tieto podniky kľúčovú úlohu pri udržiavaní prevádzky nemocníc, pripomína unijná exekutíva.

Pokiaľ ide o Portugalsko, EK sa obracia na Súdny dvor z dôvodu oneskorených platieb na niekoľkých úrovniach verejnej správy. Členské štáty majú osobitnú povinnosť zabezpečiť, aby orgány verejnej správy včas platili za tovary a služby, ktoré si obstarávajú, zdôrazňuje EK. Teraz preto zriaďuje európske stredisko na monitorovanie platieb v obchodných transakciách.

Galéria fotiek (5) Eduard Heger

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Heger berie žalobu ako dôsledok nečinnosti

Podľa Eduarda Hegera je žaloba Európskej komisie za nedostatočné riešenie segregácie Rómov v školách dôsledkom toho, že sa v tejto otázke roky nič nerobilo. Šéf povereného kabinetu zároveň zdôraznil, že EK ocenila súčasné vedenie štátu za kroky, ktoré podniklo v tejto oblasti. "Dobre si uvedomujú, že to nie možné vyriešiť hneď, rovnako aj to, že do intenzity riešenia vstúpila aj pandémia a energetická kríza, ktorej sme museli čeliť. No rozumiem, že i tak, vzhľadom na danú situáciu, musia mať kritický postoj," dodal dočasne poverený premiér.

Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Peter Pollák starší a poslanec Národnej rady SR Peter Pollák mladší však kritiku smerujúcu k vedeniu rezortu školstva namierili aj na ministrov v aktuálnom volebnom období. "Tak ako ostatní, ani ministri Gröhling a Horecký v tejto veci neurobili absolútne nič, a to aj napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády mali presný návod, čo majú urobiť," uviedol europoslanec, ktorý si myslí, že za posledných osem rokov, odkedy vedie v tejto EK voči Slovensku konanie, neprišiel žiadny systémový krok, ktorý by situáciu zmenil.

Pollák mladší upozorňuje, že za nečinnosť hrozia SR nielen pokuty, ale aj prehlbovanie problému rómskej komunity. Obaja preto vyzvali súčasného ministra školstva Horeckého, aby začal konať. "Aby zastavil zbytočnú pokutu, ktorá nad nami visí za dlhoročné pochybenia a aby zastavil diskrimináciu, ktorá kradne rómskym deťom ich budúcnosť," zdôraznil Pollák mladší.