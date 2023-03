Heger a ďalší premiéri vyzvali sociálne siete na silnejší boj s dezinformáciami

V otvorenom liste riaditeľom najväčších technologických platforiem premiéri upozorňujú, že sociálne média sa v demokratických krajinách stali "virtuálnym bojiskom". Nepriateľské mocnosti ich využívajú na šírenie dezinformácií, ktoré patria k najdôležitejším zbraniam týchto aktérov, zdôraznili signatári. "Demokratické štáty na celom svete bojujú proti dezinformáciám, ktoré podkopávajú náš mier a stabilitu. Bez vašej spolupráce však tento boj nevyhráme," uviedli premiéri v spoločnej výzve. Podpis pod ňu pripojili aj predsedovia vlád Moldavska, Estónska, Poľska, Litvy, Lotyšska a Ukrajiny.

Spolupráca s vládami by sa mala zlepšiť

Premiéri žiadajú technologické spoločnosti, aby konkrétnymi krokmi zabránili zneužívaniu svojich služieb na presadzovanie škodlivých cieľov, ako je podpora vojny alebo ospravedlňovanie vojnových zločinov. Mali by tiež zlepšiť spoluprácu s vládami, odborníkmi či akademickou obcou. Otvorený list tiež vyzýva sociálne siete, aby vyčlenili primerané množstvo personálnych a finančných zdrojov na moderovanie obsahu, najmä nenávistných prejavov, a investovali do nástrojov na identifikáciu deepfake videí a automaticky generovaných textov. Pri propagácii obsahu by algoritmy mali uprednostňovať presnosť a pravdivosť, pričom musia byť aj transparentné, aby verejnosť poznala zásady online platforiem a spôsob ich presadzovania.