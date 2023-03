Premiér sa pripojil k obmedzeniu dopadov z dovozu ukrajinského obilia do EÚ

"Ruská agresia proti Ukrajine viedla nielen k obrovskému zvýšeniu výrobných nákladov v agrosektore a k zvýšeniu podnikateľského rizika, ale aj k problémom na poľnohospodárskych trhoch Európskej únie," uviedli premiéri v liste. Dodali, že najväčšie problémy majú krajiny susediace s Ukrajinou, ktorým enormne narástol dovoz poľnohospodárskych produktov.

Video: Eduard Heger rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve

EÚ po ruskej agresii na Ukrajine vytvorila tzv. koridory solidarity, ktoré mali zabezpečiť export ukrajinských produktov do tretích krajín, hlavne do Afriky. "Koridory riešia potravinovú krízu spôsobenú ruskou agresiou. V rámci týchto koridorov mali členské krajiny vytvoriť prepravné kanály na vývoz ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie do tretích krajín. Obilie, ktorého cena je významne nižšia ako produkcia našich farmárov, často ostalo aj na Slovensku. Toto spôsobuje problémy nielen slovenským farmárom, ktorí tak nevedia svoje obilie predať," uviedol predseda vlády Eduard Heger.

Odkúpenie pšenice

Premiér v liste EK vyzýva na zvýšenie financovania podpory z európskych zdrojov pre slovenských farmárov. "Jednou z možností je odkúpenie nadbytočnej pšenice z krajín susediacich s Ukrajinou pre humanitárne účely. Vyzývame Európsku komisiu, aby spolu so Svetovým potravinovým programom našli také riešenie, ktoré zabezpečí, aby ukrajinské obilie neskončilo na európskych trhoch, ale dostalo sa tam, kde je to najviac potrebné, a to do tretích krajín, ktoré sú odkázané na humanitárnu pomoc," zdôraznili predsedovia vlád Slovenska, Poľska, Bulharska, Rumunska a Maďarska.

Vyzývajú tiež EK, aby v prípade potreby prijala zmeny v programoch financovaných zo spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ s cieľom pomôcť priamo dotknutým farmárom. "Tento problém by nenastal, keby Rusko 24. februára 2022 nezaútočilo na Ukrajinu. Týmto bezprecedentným vojenským útokom spôsobilo humanitárnu krízu nielen u nášho východného suseda, ale aj v krajinách, ktoré sú odkázané na dovoz ukrajinského obilia," uviedol premiér Eduard Heger podľa tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.