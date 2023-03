Hlas-SD vyzval Hegera a Vlčana: Prineste riešenia, ktoré zastavia zdržovanie potravín

"Ponúkame riešenie v podobe prijatia balíka zákonov. Navrhujeme obmedziť obchodnú prirážku reťazcov, povinnosť zverejniť skutočné nákupné ceny potravín, štátnu dotáciu pre producentov potravín," uviedol líder Hlasu-SD Peter Pellegrini s tým, že prezidentka Zuzana Čaputová by mala pristúpiť k odvolaniu Vlčana, ak nezačne konať. Strana navrhuje aj nulovú daň z pridanej hodnoty (DPH) na predaj "z dvora" a zníženie DPH na základné potraviny na 5 %. Pellegrini podľa Hlasu-SD odovzdal na podateľni ministerstva list ministrovi Vlčanovi s návrhmi strany Hlas-SD.

Slovensko pri cenách potravín dobieha dlhodobý nezáujem štátu o podporu potravinárskej výroby. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) v súvislosti s diskusiami o vysokej inflácii u potravín.

"Potravinárska komora Slovenska vníma aktuálnu situáciu s vysokou infláciou a jej vplyv aj na ceny potravín v SR. Súčasná vysoká inflácia potravín je dôsledkom rôznych faktorov. V rámci SR nás dobieha dlhodobý nezáujem štátu o podporu potravinárskej výroby s absenciou systémovej podpory potravinárstva zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti a nízkou plánovanou podporou v Strategickom pláne SR pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP) EÚ na roky 2023 až 2027. To všetko sa podpísalo pod vysoký technologický dlh a slabú konkurencieschopnosť odvetvia voči zahraničným výrobcom," priblížila.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Maarty

Riešenia tejto situácie je podľa nej potrebné hľadať v dôkladnej diskusii a účinným opatreniam na rôznych úrovniach, či už na úrovni zákonodarnej, výkonnej, ale aj kontrolnej. Bolo by však podľa nej potrebné vyhnúť sa nesystémovým riešeniam, ktoré zasahujú do trhového hospodárstva, deformujú trh a negatívne ovplyvňujú podnikateľské prostredie. Zhoda na týchto opatreniach by mala byť naprieč politickým spektrom a so zvážením dosahu na verejné financie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Maarty

Zdôraznila, že PKS je pripravená viesť konštruktívnu diskusiu k podpore výroby potravín na Slovensku, dôrazne však odmieta politizáciu situácie v rámci predvolebného boja. "Vyzývame politické strany, aby systémovú podporu výroby potravín na Slovensku predstavili v rámci svojich predvolebných programov, o relevantnosti ktorých sme pripravení viesť odborný dialóg. Zároveň vyzývame predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci, aby do konania volieb neprijímali právne predpisy, ktoré zhoršia podnikateľské prostredie a zaťažia potravinárske podniky dodatočnými nákladmi," dodala Venhartová.