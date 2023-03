AKTUÁLNE Súd začal rozhodovať o väzbe pre Puškára, obvineného z vraždy Daniela Tupého

Puškár bol počas týždňa zadržaný a následne aj obvinený v prípade vraždy Daniela Tupého. Prokurátorka pre neho žiada kolúznu a útekovú väzbu. Okrem Puškára nie je v súvislosti s vraždou Daniela Tupého zadržaná žiadna ďalšia osoba. Zvyšných zadržaných polícia prepustila.

Video: Policajná eskorta priviezla Adama Puškára na súd, kde sa rozhodne o jeho väzbe.

K vražde došlo 4. novembra 2005 na bratislavskom Tyršovom nábreží, nachádzajúcom sa na petržalskom brehu Dunaja. Proti Puškárovi má vypovedať svedok. O tom, čo má byť obsahom uznesenia vyšetrovateľa informovala TV Markíza. Partiu študentov mala napadnúť skupina neonacistov. Tá sa mala za týmto účelom schádzať pravidelne – do ulíc mali vyrážať každý víkend s cieľom pobiť sa.

Na miesto činu mali v osudný deň prísť na troch autách. V jednom z nich sa nachádzal aj spomínaný svedok. Bitka sa mala strhnúť krátko na to, ako zaparkovali. Svedok opísal, ako v bitke natrafil na Puškára, ktorý mal päsťou udierať neznámeho muža. Obeť mala ležať na zemi, Puškár stáť nad ňou. Do oblasti hornej časti ležiaceho muža mal Puškár vykonávať opakovaný pohyb zhora nadol. Všetko malo prebehnúť rýchlo, ležiaci muž – študent Daniel Tupý - sa podľa svedka nebránil. Udrieť ho mal potom aj sám svedok. Partia krátko na to z miesta odišla.

Svedok má vypovedať, že keď sa na druhý deň dozvedel o vražde, podozrenie padlo na Puškára, o čom ho mal aj on sám utvrdiť, keď sa mu priznal. Svedok sa vraj v tom čase bál niečo povedať polícii kvôli strachu z pomsty. Po vražde sa mal podľa jeho slov Puškár z partie vytratiť.

O tom, čo sa stalo, sa vraj skupina dlho nebavila. Stať sa tak malo až po rokoch na stretnutí v Devínskej Novej Vsi, kde sa malo o Puškárovi hovoriť ako o tom, kto Tupého dobodal. Puškár chcel podľa uznesenia vedieť, kto ako vypovedá, či koho predvolali. Vraj sa tváril, akoby sa ho to netýkalo.

Už v tom čase mali však existovať dôkazy, že vrahom Tupého je on. Práve na základe nich má vyšetrovateľ v závere uznesenia konštatovať, že svedeckými výpoveďami, ako aj ďalšími dôkazmi bolo jednoznačne preukázané, že všetky uvedené osoby v uznesení sa po predchádzajúcej dohode dostavili na Tyršovo nábrežie, kde spoločne zaútočili na skupinu ľudí. Je pritom podľa neho preukázané, že na Daniela Tupého zaútočil doposiaľ nezistenou bodnou zbraňou práve obvinený Adam Puškár.