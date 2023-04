AKTUÁLNE Vražda študenta Daniela Tupého: Krajský súd rozhodol v prípade obvineného advokáta Puškára

Archívne video: Adama Puškára vzal okresný súd do väzby, odviezla ho policajná eskorta

Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné. Okresný súd Bratislava V vzal pôvodne Puškára do väzby z tzv. útekových a kolúznych dôvodov. Krajský súd však toto rozhodnutie zrušil. "Sám rozhodol spôsobom, že obvineného A. P. vzal do väzby z dôvodov tzv. útekovej väzby - dôvodnej obavy, že by mohol utiecť alebo inak sa vyhýbať trestnému stíhaniu," priblížil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Okresný súd zobral Puškára do väzby 26. marca 2023. Rozhodnutie nebolo však právoplatné, rozhodovať tak musel krajský súd. Prokurátorka Soňa Juríčková po rozhodnutí okresného súdu odmietla, že by Puškára usvedčovalo iba jedno svedectvo. "Ak by tam bola len jedna svedecká výpoveď, určite by som neakceptovala vznesenie obvinenia a nepodávala by som návrh na vzatie do väzby," dodala s tým, že všetky ostatné skutky okrem vraždy sú už v tomto prípade premlčané.

Puškár bol zadržaný a obvinený z vraždy študenta Daniela Tupého. K tej došlo 4. novembra 2005 na bratislavskom Tyršovom nábreží, nachádzajúcom sa na petržalskom brehu Dunaja.

Mal ovplyvňovať svedkov a zatajovať sa

Okresný súd poslal médiám anonymizované uznesenie, z ktorého sa nedalo nič vyčítať. Televízii Markíza sa ale do redakcie dostalo celé uznesenie, z ktorého vyplýva, že Puškár sa dva dni vyhýbal orgánom činným v trestnom konaní. Dokonca aj ovplyvňoval svedkov. Puškárovi mal podľa uznesenie volať operatívec NAKA s tým, že ho chce predvolať na výsluch. Advokát mu zložil telefón. Predvolanie mu tak poslali na mail. Na ten však zareagoval až večer. O deň neskôr Puškárova manželka klamala policajtom, keď na otázku, kde sa jej manžel nachádza, policajtom odpovedala, že už ho zadržali ich kolegovia. Podľa sudcu okresného súdu, ktorý vzal Puškára do väzby, nie je možné, aby Puškár o klamaní svojej manželky nevedel, či dokonca tak nerurobila priamo na jeho pokyn.

Puškára zatajovala aj jeho koncipientka, ktorá policajtom tvrdila, že Puškára nevidela tri dni. Ten bol pritom práve v tej chvíli v advokátskej kancelárii. Podľa uznesenia sa tak Puškár preukázateľne vyhýbal orgánom činným v trestnom konaní. Jeho advokát povedal, že klient svoje kroky vysvetlil a preukázal, že sa trestným úkonom nevyhýbal.

Obvinený Puškár mal dokonca aj ovplyvňovať svedkov. Svedčí o tom príhoda z väzenia v Trenčíne. Tam sedel jeden z mužov, ktorý bol v osudnú noc na Tyršovom nábreží so skupinov neonacistov. Svojmu spoluväzňovi mal povedať, že za útokom nestoja piťovci, ako sa pôvodne prepdokladalo.

Tento svedok sa neskôr po rade jedného z útočníkov dostal do advokátskej kancelárie Adama Puškára. Vtedy nevedel, že sa rozpráva s mužom, ktorý bol na mieste činu. Advokát mu mal vtedy poradiť, že má spísať u notára list, v ktorom napíše, že rozhovor s väzenskej cely bol divadlo.