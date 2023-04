NOVINKY o obvinenom Puškárovi: Dva roky po vražde Tupého mal vyčíňať na ulici s nožom v ruke!

Archívne video: Adama Puškára vzal okresný súd do väzby, odviezla ho policajná eskorta

Puškár mal ešte v roku 2008, teda dva a pol roka po vražde Daniela Tupého, ohrozovať nožom mladého muža priamo na ulici. Pre tento incident ho v tom čase vyšetrovala aj polícia. Píše o tom Portál Aktuality.sk, ktorému to mal potvrdiť zdroj. Puškár mal podľa nich v utorok, 13. mája 2008 prechádzať pasážou na Grösslingovej ulici v Bratislave. Tam stretol mladých mužov, ktorí lepili koncertné plagáty. Puškár, ktorý mal vtedy pôsobiť ako vyšší súdny úradník na Najvyššom súde a s vraždou Daniela Tupého ešte nebol spájaný, sa mal so skupinou dostať do konfliktu. Plagáty mali totiž podľa neho lepiť na mieste, kde to nebolo povolené. Incident mal vyústiť až do naháňačky, na konci ktorej Puškár držal v ruke nôž.

V tej dobe o prípade písal denník Nový Čas, ktorý zverejnil aj fotku získanú od svedka. Puškárovo meno však nespomínali. Na fotke je vidieť len muža v slnečných okuliaroch s nožom v ruke a ďalšieho muža, ktorý vystrašene sedí pred ním.

Podľa Nového času mali lepiči plagátov vtedy obliať lepidlom 24-ročného Bratislavčana, čo zodpovedá Puškárovmu vtedajšiemu veku. Svedok tiež tvrdil, že neskôr začul, že útočník je právnik. Obe strany mali podať trestné oznámenia, polícia začala trestné stíhanie len pre výtržníctvo. Prípad následne v krátkom čase presunuli na priestupkové konanie, a tak sa na súd nedostal.