Zákon o rodnom čísle je len snahou o krok späť v zrovnoprávnení LGBTI+ ľudí

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Novela zákona o rodnom čísle je podľa Ligy za duševné zdravie len ďalšou snahou urobiť krok späť v zrovnoprávnení LGBTI+ ľudí. Uviedla to v reakcii na minulotýždňové posunutie novely do druhého čítania v Národnej rade SR, ktoré vníma so znepokojením.