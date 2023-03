Lengvarského posledný krok vyvolal vášne: Konzervatívci proti kontroverznej zmene! Spisujú petíciu, ozvala sa Záborská

Usmernenie ministerstvo síce prijalo ešte minulý rok v apríli, no Lengvarský následne jeho účinnosť pozastavil. Už v tom čase vyvolávalo rozporuplné reakcie. V novembri rezort uviedol, že dokument je opäť pripomienkovaný zo strany relevantných partnerov a odborníkov. O ďalšom postupe mali informovať. Potom bolo však o zmenách viac menej ticho, a to až do chvíle, kedy Lengvarský oznámil svoj koniec. Ako sa totiž ukázalo, deň pred svojim odchodom usmernenie nakoniec podpísal. Takýto krok na poslednú chvíľu mnohých zaskočil.

Dokument má uľahčovať ľuďom proces tranzície a obsahuje predpisy pre lekárov týkajúce sa toho, ako majú postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti trans ľuďom. Okrem iného umožňuje zmeniť si pohlavie a údaje v dokladoch aj bez chirurgickej zmeny. Čo je ešte zásadnejšie, ruší tiež povinnosť podstúpiť odstránenie pohlavných orgánov tak, ako to bolo doteraz. Trans ľudia tak budú mať na výber medzi kastráciou a hormonálnou liečbou.

Usmernenie už v minulosti pobúrilo konzervatívne zmýšľajúcich. Tí nezostávajú ticho ani dnes. Na svete je petícia z pera Aliancie za rodinu. Obrátili sa v nej na povereného premiéra a ministra zdravotníctva v jednej osobe Eduarda Hegera. „Pravda nás vyslobodí. Lekár, ktorý svojmu pacientovi klame, ho veľmi ťažko vylieči. Pohlavie nie je rola. Človek je živočíchom, ktorý nemôže zmeniť svoje pohlavie,“ píšu.

„Jednotlivci, ktorí zažívajú vážny nesúlad svojich pocitov so svojim pohlavím, môžu úprimne veriť, že sú opačného pohlavia ako ich biologické pohlavie a veria, že sú ´uväznení´ v nesprávnom tele. Máme súcit s tými, ktorí trpia genderovou dysfóriou, ale pomoc týmto ľuďom nespočíva v amputovaní zdravej reprodukčnej časti tela alebo v podávaní hormónov. Aj neplodnosť je choroba, ktorá sa má liečiť, nie spôsobovať,“ pokračujú.

Usmernenie ministerstva zdravotníctva a štandardy podpísané bývalým ministrom Lengvarským podľa nich napomáhajú popieraniu biologickej reality, a preto ich považujú za nekompetentné. „Toto už aktivované usmernenie prakticky spôsobí, že už aj na Slovensku budú ´legálni muži´ rodiť deti a ak by ste nezasiahli a usmernenie a štandardy nezrušili stali by ste sa aj vy pán premiér spoluzodpovedným za šírenie sociálnej nákazy rodovej dysfórie u mladých ľudí na Slovensku,“ tvrdia okrem iného.

Podľa ich slov si Lengvarský neodborným usmernením urobil zo zákona o rodine a Ústavy Slovenskej republiky nemiestny žart. Usmernenie môže podľa nich spôsobiť problémy pri zásah do intimity dievčat pri prideľovaní na spoločné internátne izby a v hygienických zariadeniach, rovnako tak pri telesných prehliadkach policajtmi či členmi ZVJS. Hovoria tiež o poskytnutí neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru. Petícia má už viac ako 20-tisíc podpisov.

Zástankyňou zrušenia usmernenia je aj konzervatívna poslankyňa Anna Záborská, ktorá ľudí vyzýva, aby v spomínanej petícii vyjadrili svoj názor. „Kresťanská únia už minulý rok dosiahla zastavenie platnosti usmernenia a vyjadruje zásadný nesúhlas s postupom už bývalého ministra Lengvarského pri podpísaní štandardov, ktoré na toto usmernenie nadväzujú. Naďalej sa usilujeme o to, aby bolo predmetné rozhodnutie zrušené,“ uviedla. Podľa nej totiž „muži rodiť nemôžu.“

Veľký skok pre transrodových ľudí

Naopak, liberálna poslankyňa Jana Bittó Cigániková Lengvarskému za podpísanie usmernenia poďakovala. „Je to odborné usmernenie pre ľudí, ktorí sú dnes tak nešťastní, že páchajú samovraždy len kvôli spiatočníkom. Vnímam to tak, že Lengvarský bol chvíľu politicky voľný a urobil to, čo bolo možné. Som mu za to vďačná,“ povedala.

Zmeny privítal aj Inštitút ľudských práv. Podľa nich ide o malý krok pre štát, ktorý nebude stáť ani cent, no veľký skok pre transrodových ľudí na Slovensku.

Po podpise sa usmernenie môže využívať v praxi. Zvrátiť to môže len nový minister zdravotníctva – v tomto prípade Eduard Heger, ktorý je poverený riadením rezortu. Cigániková očakáva, že konzervatívni politici budú na Hegera vyvíjať tlak, aby dokument stiahol. Ten sa zatiaľ jasne nevyjadril. Všetky dokumenty, ktoré Lengvarský ku koncu podpísal, chce najskôr preveriť.