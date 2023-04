EÚ zdvíha varovný prst: Slovenský parlament by mal odmietnuť návrh zákona proti transrodovým ľuďom

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRUSEL/ŠTRASBURG — Poslanci slovenského parlamentu by mali odmietnuť návrh zákona, ktorý by bránil transrodovým ľuďom v zákonnom uznaní ich rodovej identity. Takýmto zákonom by sa Slovensko dostalo do konfliktu so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z Európskeho dohovoru o ľudských právach. V liste zverejnenom v utorok to uviedla komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová, informuje spravodajca TASR.