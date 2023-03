Čudný človek pri premiérovi? Záhady nového šéfa úradu, pestrá podnikateľská minulosť a Kočnerova Threema

archívne video

O tomto nečakanom prepojení píšu Aktuality.sk. Pavol Habšuda na úrade vystriedal Veroniku Gmiterko. Habšuda roky podnikal s Patrom Struhárom (ktorý má obchodný vzťah s Borisom Kollárom). Ešte predchádzajúci minister a líder OĽaNO Igor Matovič Habšudu dokonca vymenoval aj do dozornej rady v Tipose.

Prepojenie až do Kočnerovej Threemy

Habšuda má však podnikateľskú minulosť aj so samotným premiérom Eduardom Hegeraom. Práve Struhár však mal byť tým človekom, ktorý podľa Threemy mal ovplyvňovať spor s hlavným mestom pomocou sudcu Vladimíra Sklenku.

Zmenu na poste tohto úradu a nástup Habšudu len v stredu odsúhlasila vláda. "Poznám agendu, ktorá sa na tejto úrovni rieši, a aj s ohľadom na prichádzajúci čas volieb mi dočasné prijatie tejto pozície príde ako prirodzené," povedal novovymenovaný šéf úradu Habšuda.

Kočner sa o spomínanom Struhárovi rozprával cez šifrovanú konverzáciu v Threeme s advokátom Andrejom Šábikom a so Sklenkom. Náznaky z konverzácie boli zrejme o tom, že v prípade sporu firmy Struhára s Hviezdoslavovým námestím a mestom Bratislava mal padnúť úplatok. Dokonca mu dali aj prezývku červený pes. "Ide o dom na rohu Hviezdoslavovho námestia a je to u Vlada. Mám nejaké návrhy, ako s tým naložiť, aby prispel Červený pes na dobrú vec," píše sa v konverzácii advokáta Šabík Kočnerovi z októbra 2017.

Struhár však akékoľvek väzby na sudcu Sklenku odmieta. "Pána Sklenku som nikdy nevidel, nestretol a neviem, ako vyzerá. V tejto veci dôverujem súdom," povedal Struhár.

Habšuda nevidí prekážku, prečo by nemohol funkciu vykonávať

Vymenovaný Habšuda nevidí vo svojej minulosti so Struhárom a Šábikom žiadne problémy. A to ani teraz, keď bude plne pri výkone verejnej funkcie. "So Struhárom som sa primárne stretával kvôli nášmu projektu, myslím si, že je to príčetný človek, vie sa rozumne baviť a múdro zasahovať do procesu. S inými ľuďmi sa o veciach, ktoré sa ich netýkajú, nebaví. Šabík rovnako, mal som s ním pracovný vzťah, korektný pracovný vzťah," tvrdí Habšuda.