Draxler Matovičovi pripomenul covidovú minulosť: Topánkový protest na nábreží Dunaja, zlízol si to aj Heger

BRATISLAVA - Spomínate si ešte na rok 2020, kedy sa Slovensko a vlastne celý svet ocitli na prahu veľkej pandémie koronavírusu a každý deň sme sa dozvedali o nových a nových obetiach? Niektorí možno tieto spomienky radšej vytesnili, no našli sa aj takí, ktorí nezabúdajú na vtedajšie prešľapy začínajúcej vlády Igora Matoviča. Medzi nimi je aj exminister školstva Juraj Draxler, ktorý sa opäť rozhodol urobiť symbolický protest. Tentokrát práve na tému covidu.

Práve Draxler sa rozhodol pripomenúť aj dnes občanom a verejnosti časy, kedy museli stáť dlhé minúty v radoch na testovania, ktoré niekedy museli absolvovať aj každý týždeň. Draxler si však neodpstil ani grafické úpravy fotiek expremiéra Matoviča a predsedu vlády Hegera na mobilnom billboarde.

Stovky topánok, ktoré symbolizujú obete covidu

Draxler tvrdí, že si týmto pripomenuli tretie výročie vlády OĽaNO. "Stovky a stovky prázdnych topánok v tejto chvíli lemujú nábrežie Dunaja. Symbolizujú ľudí, ktorí tu s nami už nie sú kvôli chaotickému rozhodovaniu vlády, ktorá nastúpila 21. marca 2020," odkazuje Draxler.

Draxler sa odvoláva na odbornú štúdiu, ktorá hovorí až o niekoľkých desiatkach tisícoch zbytočných úmrtí na covid počas pandémie oproti krajinám s podobnými parametrami v tom čase. "Kvôli tupému, nekonečne hlúpemu správaniu ľudí z OĽaNO a ich pomocníkom," napísal expresívne Draxler.

Matovič navyše schytal aj fotomontáže seba samého na provizórnej nástenke, ktoré majú znázorňovať výsledky vtedy začínajúcej vlády počas vypuknutej pandémie covidu.

Naprázdno neobišli ani Hegera

Jedným z tých zodpovedných je podľa Draxlera aj premiér Eduard Heger. Tomu rovnako venovali svoju fotomontáž. Tá je evidentne pripravená v duchu toho, že Heger sa kedysi v minulosti živil aj tým, že prezentoval predaj alkoholických nápojov doma aj v zahraničí.

Vláda, ktorá dostala hneď na úvod veľkú zdravotnícku krízu

Vláda Igora Matoviča nastúpila k moci po konci februára 2020, kedy jednoznačne OĽaNO vyhralo voľby so ziskom viac ako 20 percent. Hneď na úvod dostali neželaný darček v podobe pandémie koronavírusu, s ktorého začiatkom sa už sčasti vysporadúvala vláda Petra Pellegriniho. Pod vedením Igora Matoviča sa začal národ napríklad vo veľkom testovať a dokonca sám líder OĽaNO v úvode v záujme zabrzdenia pandémie uvažoval o tzv. blackoute, ktorý mohol do značnej miery zasiahnuť ekonomiku.

Najväčšia kríza od 2. svetovej vojny

Napokon sa tak však nestalo, no mnohí si do dnes pamätajú dlhé rady pred testovacími stánkami po celej krajine a na testovacie preukazy, s ktorými sme sa mohli voľne pohybovať aj inam, než len do potravín. Matovič pritom v úvode už viackrát označoval túto ohromujúcu krízu za tú najhoršiu od 2. svetovej vojny, čo na tlačových konferenciách viackrát prízvukoval.

Faktom je, že žiadna vláda dovtedy nebola v tak komplikovanej situácii a pri celosvetovej pandémii, čo do značnej miery aj oklieštilo predvolebné sľuby koaličných strán. Centrom všetkého sa tak stal covid, ktorý prebral viaceré priority.

Matovič neskôr v záujme ďalšieho zamedzenia šírenia vírusu zaviedol aj viacero kôl celoslovenského testovania na koronavírus, hoci predprípravné kolo sa najskôr konalo v najviac ohrozených kútoch Slovenska podľa covid semaforu, a to na Orave a v Bardejove. Následne sa pristúpilo k celoslovenému testovaniu, na konci ktorého sa odhaľovali infikovaní. Tí "zdraví" dostali modré preukazy, ktoré boli znakom neprítomnosti vírusu u daného človeka.