Prvé zmluvy v súvislosti s obnovou nemocníc sa majú podpísať budúci týždeň

BRATISLAVA - Zmluvy s niektorými nemocnicami na čerpanie peňazí z plánu obnovy na obnovu nemocníc by sa mali podpísať na budúci týždeň. Ktoré zariadenia by mali získať peniaze z výzvy za vyše 212 miliónov eur, zatiaľ nezverejnili, vyhodnotenie sa naďalej preveruje. Na stredajšom tlačovom brífingu o tom informoval dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý je poverený aj riadením rezortu zdravotníctva. Avizoval, že do nemocničného sektora by malo smerovať aj 22 miliónov eur z výzvy na obnovu vozového parku zdravotnej záchrannej služby.