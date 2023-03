Vyhláška o prerozdeľovacom mechanizme by sa mohla dokončiť tento týždeň, tvrdí premiér

BRATISLAVA - Vyhláška o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne sa v týchto dňoch dokončuje. Hotová by mohla byť do konca týždňa. V stredu o tom informoval dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý je poverený riadením rezortu zdravotníctva.

"Budú presne stanovene konkrétne sumy, ktoré zdravotné poisťovne budú musieť uvoľniť jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, či už na všeobecnú ambulantnú starostlivosť, špeciálnu ambulantnú starostlivosť alebo na ústavnú zdravotnú starostlivosť," skonštatoval.

Premiér očakával, že vyhláška sa dokončí minulý týždeň. "Keďže to je komplexná vyhláška, ktorá bude po prvýkrát garantovať sumy pre jednotlivé sektory, tak sa ešte dolaďuje. Verím, že do konca týždňa bude hotová," dodal. Na jej vydanie čaká Asociácia nemocníc Slovenska či zástupcovia ambulancií, ktorí rokujú so zdravotnými poisťovňami o zmluvných podmienkach na tento rok.