Predvolebná kampaň sa rozbieha: Vyretušovaní politici v uliciach hlavného mesta, takto začínajú boj o voliča

Galéria fotiek (9) Ulice hlavného mesta už zaplavujú prvé billboardy.

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Do predčasných volieb na jeseň ostáva polroka. Dovtedy majú politici ešte niekoľko mesiacov času na rozmyslenie si, akým štýlom chcú viesť kampaň do parlamentných volieb. Ich vyber sa už čoraz viac zúžuje len na sociálne siete, no napriek tomu viacerí z nich nezabudli ani na tradičné billboardy. My sme preto neváhali a rozhodli sme sa prebrázdiť ulice hlavného mesta a pozrieť sa, kto je už v týchto dňoch najviac aktívny. Výsledok nás prekvapil.