Veľký PRIESKUM politických tém: Zdravotníctvo a školstvo by mali byť prioritou! Voliči sa dožadujú odpovedí

Prieskum ukázal, že až 32,4% respondentov by od svojich favoritov chceli počuť odpovede na otázku, ako by vyriešili dlhotrvajúci a pálčivý problém v slovenskom zdravotníctva. Verejnému diskurzu sa nevyhlo ani školstvo, ktorému by sa mali politici venovať až podľa 22,8% opýtaných. Prvú trojicu najdôležitejších tém napokon uzavrelo všadeprítomné zdražovanie a inflácia, na ktoré by riešenia od politikov očakávalo až 16,6% respondentov. Dôležitými témami by napokon mali byť aj dôchodky (16,1%) a energetická kríza (14,6%)

Galéria fotiek (10) Zdroj: Agentúra AKO, TV JoJ Na Hrane

Respondentov naopak nezaujíma dianie okolo exministra a predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča, ktorý by v predvolebnej kampani zaujal iba 0,4% opýtaných. Nezaujímavými témami sú podľa opýtaných taktiež vplyv USA (0,4%) a EÚ (0,5%) a ľudia nepovažujú za vhodné predvolebné témy ani diskusiu o opozičných stranách Hlas-SD, Smer-SD a ĽSNS (0,7%). Päťku najmenej zaujímavých tém nakoniec uzatvára predvolebná téma extrémizmu, pričom o tomto probléme by v predvolebnej kampani chcelo počuť iba 0,9% opýtaných.

Témy predvolebnej kampane neboli po chuti každému

V prieskume sa taktiež objavilo až 10,4% respondentov, ktorý na otázku preferencií v predvolebných témach odpovedať nevedeli. Iné, bližšie nešpecifikované témy boli v oblasti záujmu 0,5% opýtaných a 0,6% opýtaných sa k položenej otázke vyjadrovať nechcelo.

