Šokujúca kampaň ochrancov zvierat: Barbarstvo na slovenských farmách musíme zastaviť! Toto si sliepky nezaslúžia

BRATISLAVA - Ochranári zvierat apelujú na zastavenie klietkového chovu hydiny na slovenských farmách. O zavedení zákazu by mali poslanci národnej rady rokovať ešte v polovici marca 2023. V netradičnej kampani sa na protest proti zlému zaobchádzaniu so zvieratami chcú postaviť na odpor vystavením billboardu pred parlamentom. Slovenskí farmári tvrdia, že tento tlak je neopodstatnený.

Kampaň vedenú organizáciou Humánny pokrok už podpísalo vyše 58 000 ľudí. Každý jeden podpis má predstavovať osobu, ktorá je znechutená podmienkami, v ktorých žijú zvieratá na slovenských hydinových farmách. Pripomínajú, že v reakcii na volanie verejnosti konal už aj poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Šudík, ktorý predložil návrh zákona na zákaz klietkového chovu sliepok od roku 2024 s päťročným prechodovým obdobím do roku 2028. Návrh zákona by mal byť prerokovávaný ešte v polovici marca.

Poslancov by mali presvedčiť billboardy

Iniciatívou ochranárov je poslancom ukázať bilbordy zobrazujúce šokujúce zábery slovenských klietkových chovov, ktoré by mali stáť priamo pred budovou NR SR. „Verejný priestor zaplavila anti-kampaň hydinárov plná strašenia vymyslenými cenami vajec a rozprávok o šťastných sliepkach v nablýskaných klietkach. Preto je dôležité, aby poslanci a poslankyne mali na očiach každý deň tých, o ktorých životoch budú hlasovať už tento mesiac. Ide totiž o 2,3 milióna sliepok, ktoré strávia celý svoj život v malých špinavých klietkach. V nich nemôžu robiť nič, čo je pre nich prirodzené a dôležité,” povedal riaditeľ organizácie Martin Smrek.

„Verejnosť mala prvýkrát v histórii možnosť nahliadnuť za brány slovenských klietkových chovov sliepok a vidieť extrémnu krutosť, ktorú sa hydinári snažia skryť. Slovensko ďalej nemôže zatvárať oči pred barbarstvom voči zvieratám. Klietkové chovy sliepok musíme postaviť mimo zákon, ako to už dávno urobili susedné krajiny,” zdôraznil Smrek.

Za pravdu mu dáva aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, ktorý na konci februára vydal svoje stanovisko ku klietkovému chovu zvierat. „Najvýznamnejším zistením úradu bolo, že sliepky sa majú chovať v bezklietkových systémoch s krytými výbehmi, pričom každá sliepka potrebuje viac ako trojnásobok priestoru, aký sa jej dostáva v súčasnosti v klietkových chovoch na Slovensku,“ upozorňujú ochranári.

Hydinári sa stavajú na protest, zákaz je prísnejší, ako vyžaduje EÚ

Podľa riaditeľa Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniela Molnára je pri prijatí právneho predpisu dôležité, aby nesiahal nad rámec predpisov platných v EÚ, čím by zaviedol prísnejšie opatrenia. „Legislatíva prijatá nad rámec predpisov EU bude znamenať zvýšené náklady pre chovateľov hydiny v SR oproti iným členským krajinám. Prinesie výrazne vyššie ceny vajec pre spotrebiteľov na trhu v SR, zníženie konkurencieschopnosti slovenských producentov vajec, znemožnenie ich presadenia sa na spoločnom trhu a v konečnom dôsledku vážne ohrozenie až likvidáciu produkcie vajec v SR. Tie budú na trhu nepredajné z dôvodu vyšších výrobných nákladov a našich odbytových cien, a to až do zavedenia zákazu klietkových chovov v celej EÚ," upozornil Molnár.

Riaditeľ pripomína, že tlak na zastavenie klietkového chovu je podľa Únie neopodstatnený, upozornil portál Trend. ,,Aj keď zatiaľ nie je schválený žiadny európsky právny predpis, ktorý by zakazoval chov nosníc v klietkových systémoch, na Slovensku zaznamenávame už niekoľko rokov veľký tlak zahraničných obchodných reťazcov a ochranárskych združení na zvyšovanie ponuky vajec z podstielkových chovov a ukončenie predaja vajec z klietkových chovov od roku 2025," podotýka. Podľa Molnára je však tento tlak zbytočný a z pohľadu chovateľov prináša významné investičné náklady, čo by do budúcna predstavovalo aj zvýšenú cenu vajec na trhu.