Obchody stopli zdražovanie: Zverejnili ZOZNAM tovarov, ktorých cena už neporastie! Má to však háčik

BRATISLAVA – Obchody ukázali, na ktoré ich produkty sa najbližšie tri mesiace bude vzťahovať cenový strop. Urobili tak po dohode s ministerstvom poľnohospodárstva. Výrobky si pritom mohli zvoliť sami a zverejniť ich mali do pondelka. Predtým, ako zajasáte, myslite však na to, že cenový strop sa vzťahuje len na konkrétny výrobok konkrétnej značky, veľkosti či gramáže.

Video: Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan o zastropovaní cien niektorých potravín na tri mesiace

Dohoda medzi agrorezortom a obchodníkmi na trojmesačnom zmrazení cien sa zrodila koncom minulého týždňa. Iniciatíva vzišla od samotných obchodných reťazcov. Rozsah produktov so zastropovanými cenami mal byť u každého iný, no tvoriť ich mali najmä potraviny domáceho pôvodu. Minister poľnohospodárstva Samuel Vlčan už v piatok avizoval, že zastropovanie bude platiť od pondelka 20. marca, pričom potraviny so zastropovanou cenou budú označené logom "Protiinflačná garancia". "Som veľmi rád, že sme na ministerstve prijali iniciatívu so zástupcami ôsmich najväčších obchodných reťazcov o zastropovaní približne 400 najmä slovenských potravín," dodal Vlčan.

Napriek týmto prísľubom sme však zoznam vybraných tovarov začiatkom týždňa nepoznali u všštkých obcodov. Zverejnený ho mala v pondelok dopoludnia na svojej stránke iba Billa. Medzi tovarmi, na ktoré sa rozhodli zastropovať ceny, nájdete tvaroh, vajcia, lososa či bratislavské párky. Celkovo ide o približne štyri desiatky produktov. Pri nákupe však berte na zreteľ fakt, že cenový strop sa vzťahuje na konkrétne výrobky – to platí ako o značke, tak aj o gramáži.

Galéria fotiek (10)

Neskôr sa pridali aj ďalšie predajne, ktoré nám po oslovení zaslali zoznamy. Urobila tak aj predajňa Kaufland. „Slovenské domácnosti si môžu aspoň trochu vydýchnuť. V obchodnom reťazci Kaufland budú od 20. marca 2023 nakupovať potraviny výhodnejšie než doteraz. Dlhodobé zlacnenie sa týka vyše sto položiek v sortimente ako mlieko, maslo olej, ryža či cestoviny,“ uviedli. Zlacnené produkty bežnej spotreby, medzi ktorými sa nachádzajú podľa nich aj tie, o ktoré spotrebitelia prejavujú väčší záujem najmä v súvislosti s blížiacou sa Veľkou nocou, budú vo všetkých 75 predajniach špeciálne označené pečaťou "Protiinflačná garancia“. Nájdete medzi nimi maslo, jogurty, víno ale aj cestoviny či lečo.

Galéria fotiek (10)

Sieť Kraj/Terno sa pripojila k zastropovaniu cien na vybrané potraviny tiež. Strop sa vzťahuje napríklad na soľ, rôzne syry, olej, šunku či perlivú vodu. Rovnako ako zvyšné reťazce, aj oni zverejnili kompletný zoznam.

Galéria fotiek (10)

Potraviny zmrazila aj sieť predajní Coop Jednota. V zozname nájdete olej, piškóty, zemiaky či šunku. Opäť však treba mať na zreteli, že cenový strop sa týka iba špecifických výrobkov, nie zemiakov či šunky vo všeobecnosti.

Galéria fotiek (10)

Zoznam potravín zostavila aj sieť potravín Fresh. Nájdete na ňom šošovicu, rôzne jogurty, cestoviny či strukoviny.

Galéria fotiek (10) Zdroj: labas.sk

Tesco zatiaľ zoznam zastropovaných výrobkov nezverejnilo. „Tesco spolu s ďalšími členmi SAMO dobrovoľne zastropovalo ceny niektorých základných potravín a produktov bežnej spotreby. Na dobu troch mesiacov budeme garantovať cenu viac ako 50 produktov, aby sme pomohli ochrániť slovenských spotrebiteľov pred infláciou. Cena týchto produktov je od 20. marca už zastropovaná, na ich označení tento týždeň pracujeme – zoznamy produktov budú čoskoro dostupné vo väčšine obchodov, menný zoznam bude v priebehu tohto týždňa zverejnený na webovej stránke tesco.sk,“ uviedli. Produkty budú následne podľa ich slov označené aj individuálne.

Galéria fotiek (10) GVP, spol. s r.o. Humenné

Zdroj: GVP, spol. s r.o. Humenné

Galéria fotiek (10) CBA VEREX, a.s.

Zdroj: CBA VEREX, a.s.

Galéria fotiek (10) KOMFOS Prešov, s.r.o

Zdroj: KOMFOS Prešov, s.r.o