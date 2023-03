To myslia vážne? Kritika cenového stropu nemá konca: Potravinári hromžia, v hre je trestné oznámenie

Video: Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan o zastropovaní cien potravín

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Únia potravinárov Slovenska rezortu pôdohospodárstva vytkli, že o takejto zásadnej zmene s nimi dopredu nerokovali. „Prvýkrát sa o stropovaní dozvedeli minulý týždeň v piatok, kedy boli pozvaní na rokovanie so zástupcami ministerstva a obchodníkmi a kedy im boli predložené informácie ohľadom fixných cien. O tejto iniciatíve teda boli naši potravinári po prvýkrát informovaní v piatok, a to len necelú hodinu pred konaním tlačovej besedy k tejto téme. Materiál o nás bez nás, hoci v ňom má ísť najmä o slovenské potraviny,“ sťažujú sa.

Okrem toho tiež tvrdia, že niektorí slovenskí potravinári zaznamenali počas minulého týždňa, už niekoľko hodín pred oficiálnym ohlásením stropovania cien na spomínanej tlačovej besede, tlak zo strany obchodníkov na zníženie odbytových cien niektorých druhov potravín. „Odmietame, aby sa cenový tlak takýmto spôsobom prenášal priamo na plecia potravinárov. Kto bude znášať cenový tlak počas najbližších troch mesiacov? Potravinári. Ministerstvo sa ani nepokúsilo spolupracovať s potravinármi a spoločne hľadať iné a efektívnejšie riešenia na zamedzenie stále rastúcej inflácie,“ argumentujú.

Odmietli tiež, aby dopredu nemali k dispozícii zoznam vybraných potravín, ktorých sa stropovanie týka. Stanovenie stropu cien môže byť okrem toho diskutabilné z hľadiska možného porušenia pravidiel hospodárskej súťaže. „Sme prekvapení z toho, že ministerstvo pôdohospodárstva má tendenciu spolupodieľať sa na určovaní cien v našom sektore. Zákon č. 136/2001 o Ochrane hospodárskej súťaže jasne zakazuje už len samotné náznaky dohôd. Podľa zákona je zakázané priame alebo nepriame určenie cien tovaru alebo iných obchodných podmienok či znaky koluzívneho správania, v ktorého dôsledku podnikatelia koordinujú svoje správanie. Protisúťažným správaním je vo všeobecnosti považovaná aj dohoda konkurentov o ich cenovej politike,“ uviedli.

Opozícia hovorí o populizme a podvode

Novinka postavila na nohy aj opozíciu Strana SaS označila opatrenie za populistické. „Pre spotrebiteľov to môže na prvý pohľad vyzerať ako správne opatrenie v dobe zvyšujúcej sa inflácie. Nie je však pravda, že ľudia budú kupovať lacné potraviny. Reťazce zastropovali na tri mesiace ceny tých potravín, ktoré budú pravdepodobne postupne klesať. Na druhej strane, napríklad cena bravčového mäsa, ktorá bude zrejme v najbližších mesiacoch stúpať, zastropovaná nie je. Na zozname sú navyše aj úplne nelogické a smiešne položky, ako je pivo, víno či mrazená pizza,“ uviedla tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová s tým, že zastropovanie cien potravín vôbec nie je dobrá správa pre ľudí. „Pri zavedení tohto opatrenia navyše poverení minister pôdohospodárstva a premiér úplne obišli potravinárov, z ktorých niektorí dokonca tvrdia, že predtým zaznamenali tlak zo strany obchodníkov na zníženie odbytových cien niektorých druhov potravín,“ vysvetlila. Potravinárom treba podľa nej skutočne pomáhať, konkrétne s vysokými cenami energií, a to formou dotácií na technologické zariadenia. „Apelujeme preto na rezort pôdohospodárstva, aby konečne začal konať,“ dodala.

Linhart chystá trestné oznámenie

Nezaradený poslanec Patrick Linhart označil zastropovanie cien potravín zasa za podvod ministerstva pôdohospodárstva a likvidáciu slovenských fariem. Pre zastropovanie cien už pripravuje podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ako aj podanie trestného oznámenia. "Možno sa bude jednať o kartelovú dohodu, možno to bude nejaký iný podvod. Máme však podozrenie, že sa jedná o podvod na zákazníkoch. Pripadá mi to príšerné a nenormálne, aby sa takto zneužívalo MPRV na retailový marketing pre obchodné reťazce," spresnil s tým, že niektoré tzv. zastropované produkty v nemenovanom reťazci už boli aj bez zastropovania pripravené na akciový výpredaj. "Vyzývam MPRV na okamžité pozastavenie podvodnej marketingovej akcie, okamžité pozastavenie tohto chaotického podvodu na spotrebiteľoch," podčiarkol poslanec. Linhart vyzval zároveň na zrýchlené prijatie legislatívy, ktorá by zaviedla štátnu reguláciu výšky marží reťazcov na základné potraviny s trojmesačnou aktualizáciou. "Nebudeme určovať reťazcom, aké majú ceny. Môžeme však zastropovať maržu," povedal.

Poslanec zároveň požaduje dočasné trojmesačné zníženie DPH na potraviny na úroveň 5 %, ďalej zverejňovanie marží obchodnými reťazcami u jednotlivých kategórií produktov, ako aj okamžitú pomoc malým podnikom - dodávateľov reťazcov. "Vyzývam MPRV a reťazce, aby zverejnili pôvodné ceny zastropovaných potravín od minulého týždňa až po dnešný deň, aby sme vedeli, akou cenotvorbou potraviny prešli a či zastropovanie nie je obyčajným podvodom," dodal Linhart.

Strana Smer-SSD zasa tvrdí, že zastropovanie cien potravín je podvod so súhlasom vlády. "Nie je možné, aby bez konzultácie so zainteresovanými výrobcami, dodávateľmi, predstavitelia obchodných reťazcov sami prišli s myšlienkou, že idú zastropovať ceny nejakých vybraných výrobkov," priblížil predseda strany Robert Fico. V zoznamoch reťazcov so zastropovanými potravinami sú podľa neho aj položky, ktoré nemajú so základnými potravinami nič spoločné.

Opozičná strana podľa Fica navrhuje budúci týždeň na úrovni podpredsedu parlamentu zorganizovať stretnutie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (pekári, mliekari, a podobne), odborov, Slovenskej obchodnej inšpekcie a obchodníkov. "Pochopiteľne, musia tam byť aj predstavitelia obchodných reťazcov. A budeme pozývať aj poslancov, ktorí sa budú vyjadrovať k problematike, čo môže štát urobiť napríklad pre kompenzáciu vysokých cien energií," avizoval. "Som rád, že poľnohospodári a potravinári sa nenechali vtiahnuť do tohto marketingového kroku zo strany ministerstva pôdohospodárstva a hlavne reťazcov," doplnil podpredseda strany Richard Takáč.

Hlas-SD si pýta Vlčanovu hlavu

Podľa Hlasu–SD musí minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan pre „kartelovú dohodu s obchodnými reťazcami o cenách potravín“ odstúpiť z funkcie. "Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásením, ktoré vydalo v pondelok potvrdilo, že poskytlo obchodným reťazcom priestor na rokovania o takzvanej protiinflačnej dohode, ktorú pritom v piatok minister Vlčan nominovaný OĽANO prezentoval ako svoje dielo. Ide tak o závažné porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže obchodníci sa podľa vyjadrení agrorezortu koordinovali na cenách, čo konkurentom tento zákon výslovne zakazuje. Predseda Protimonopolného úradu SR je tak povinný konať ex offo a preveriť konanie obchodníkov i ministra Vlčana," povedal poslanec Róbert Puci.

V akejkoľvek demokratickej krajine by sa podľa neho minister, ktorý zakrýva zvyšovanie cien potravín a je podozrivý z tak závažného konania v rozpore s ochranou hospodárskej súťaže, musel okamžite porúčať zo svojho kresla. "Je neakceptovateľné, aby minister Vlčan, ktorého platia zo svojich daní slovenskí občania, prezentoval aktivity obchodných reťazcov predražujúce potraviny, tvrdiac, že to má pomôcť najmä sociálne slabším skupinám obyvateľstva. Hlas–SD vyzýva Samuela Vlčana, aby sa okamžite verejne ospravedlnil, dal pokyn svojim podriadeným na plnú súčinnosť na vyšetrovaní Protimonopolného úradu SR a vrátil prezidentke poverenie. Minister musí v prvom rade brániť záujmy spotrebiteľov a nie plniť peňaženky obchodných reťazcov," dodal Puci.

Vlčanov rezort kartelovú dohodu odmieta

Vlčanovo ministerstvo sa však bráni. Iniciatíva Protiinflačná garancia podľa rezortu pôdohospodárstva "v žiadnom prípade" nie je kartelovou dohodou. "Treba zdôrazniť, že zoznamy druhov potravín zaradených do Protiinflačnej garancie si robia obchodné reťazce samy," uviedoli. Agrorezort iniciatívu Protiinflačnej garancie vníma ako prejav spoločenskej zodpovednosti a vyzýva k nej a zároveň k prospotrebiteľskému správaniu aj potravinárov. "Ministerstvo striktne dodržiava svoje zákonné kompetencie a do dodávateľsko-odberateľských vzťahov a cenotvorby obchodných reťazcov nezasahuje," doplnilo ministerstvo pôdohospodárstva.