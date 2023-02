Dotácie na obedy v materských a základných školách sa od mája opäť obnovia

Dotácia bude predstavovať 1,4 eura pre materské školy, 2,1 eura pre prvý stupeň a 2,3 eura pre druhý stupeň základných škôl. Rodič bude musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. Tohtoročné náklady štátu na toto opatrenie by mali dosiahnuť 110 miliónov eur.

"Navrhuje sa opätovné zavedenie plošného poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vzhľadom na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako energie, potraviny a v poslednom období aj zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v školskej jedálni, ako aj režijných nákladov v školských jedálňach," vysvetlila Krištúfková.

Po schválení novely by mala byť pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia

Po schválení novely by mala byť pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia a motivačná voči jej príjemcom. Najzásadnejšie zmeny sa týkajú zrušenia osobitného príspevku, ktorý bude riešený samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu práce. Mení sa posudzovanie niektorých druhov príjmov, rozšíri sa tiež okruh osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Právna norma umožní aj poskytnutie jednorazovej dávky pre domácnosti, ktoré sú v hmotnej núdzi, ale pomoc v hmotnej núdzi sa im neposkytuje.

Novela zároveň zvyšuje mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám

Novela zároveň zvyšuje mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám. Zameriava sa na zjednodušenie postupov a uľahčenie prístupu k pomoci v hmotnej núdzi pre osoby, ktoré napríklad z dôvodu vlastníctva starých motorových vozidiel, ktoré nevedia predať, nesplnili podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi.

Časť novely bude účinná od 1. apríla

Právna norma prináša tiež zvýšenie súm dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivé domácnosti, a to na základe koeficientu, ktorým boli k 1. júlu 2022 upravené sumy životného minima. Mení sa aj valorizačný mechanizmus súm životného minima. Po novom sa budú upravovať koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Časť novely bude účinná od 1. apríla, zvyšok od 1. októbra tohto roka.

Rodič dieťaťa s ŤZP by mohol požiadať o príspevok na opatrovanie vopred

Rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím by mal získať možnosť požiadať o príspevok na opatrovanie vopred, ešte v období trvania rodičovskej dovolenky. Vyplácaný by bol až po jej ukončení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Podľa súčasného znenia zákona je možné fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vypracovať komplexný lekársky posudok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie až po ukončení rodičovskej dovolenky, teda po dovŕšení šiesteho roku veku dieťaťa. To podľa predkladateľov vytvára neistotu v období, kým je dokončené posúdenie, pretože rodina ostáva bez finančnej podpory, čo môže trvať dva až tri mesiace. "Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím na plynulý prechod od poberania rodičovského príspevku na poberanie príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa," vysvetlili predkladatelia.

Obnovenie dotácií na obedy ocenili takmer všetky strany, SaS ich kritizuje

Novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá prinesie aj obnovenie dotácie na obedy pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách, podporili pri hlasovaní takmer všetci prítomní poslanci Národnej rady (NR) SR. Obnovenie dotácie ocenila väčšina strán, s týmto krokom nesúhlasí SaS.

"Vyhral zdravý rozum. Vyhrali hlavne deti a rodičia. Nechcem politikárčiť, chcem poďakovať všetkým, je to úspech nás všetkých v NR SR," vyhlásil po hlasovaní predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Pozmeňujúci návrh týkajúci sa dotovaných obedov predložila poslankyňa hnutia Petra Krištúfková.

Sme rodina sa nakoniec na podpore dohodla aj s hnutím OĽANO

"Mám obrovskú radosť z toho, že sa schválila dotácia na obedy pre deti, že sa schválila v najvyššom piatom finančnom pásme. To znamená, že všetky náklady na suroviny budú po novom hradené štátom. Školy si budú môcť dovoliť poskytnúť obed v tej najvyššej kvalite," priblížila. Sme rodina sa nakoniec na podpore dohodla aj s hnutím OĽANO, ktoré pôvodne kritizovalo vysoké náklady na toto opatrenie. Tento rok by mali presiahnuť sto miliónov eur. Nakoniec sa však dohodli, že budú kryté rozšírením osobitného odvodu pre regulované subjekty.

"Dnes sme do múru stavby prorodinnej krajiny, prorodinného Slovenska, posadili ďalšiu kľúčovú tehlu. Popri 200 eur na dieťa, ktoré sa skladajú z prídavku na dieťa a daňového bonusu, dnes máme pri školákoch ďalších približne 50 eur vo forme obedov zadarmo," zhodnotil predseda OĽANO Igor Matovič."Obedy zadarmo ako symbol prosociálneho charakteru vládnutia strany Smer-SD sa vracajú. Je hanbou, že boli pravicovou vládou zrušené," kritizoval predchádzajúce kroky vlády predseda opozičnej strany Robert Fico. Pravica obnovením týchto dotácií dala podľa neho za pravdu Smeru-SD, za ktorého vlády bolo opatrenie pôvodne zavedené.

Strana SaS hlasovala za novelu o hmotnej núdzi ako celok, pri návrhu dotácií na obedy sa zdržala. "Nemá zmysel robiť takúto sociálnu politiku voči ľuďom, ktorí na to nie sú príjmovo odkázaní. Toto sa tu teraz deje. Treba jasne povedať, že toto bola chyba," vyhlásil predseda liberálov Richard Sulík. Obed zadarmo je podľa neho vhodné poskytnúť iba tým deťom, ktorých rodičia nemajú dostatočné príjmy. "Ale tieto deti už obedy zadarmo majú aj dnes," pripomenul.