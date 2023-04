Toto sa zdravým rozumom pochopiť nedá! Ostré slová ekonóma o dotáciách na stravovanie pre deti

Na medzeru v zákone poukázal odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. „Ako už všetci viete, od 1. mája 2023 môžete dostávať na vaše deti dotáciu na stravovanie ("obedy zadarmo") a súčasne nestrácate nárok na daňový bonus. Platí to však len pre deti, ktoré chodia do posledného ročníka MŠ a pre deti, navštevujúce základné školy,“ uviedol.

Na ich rovesníkov, ktorí sa rozhodli nepokračovať v štúdiu na druhom stupni základných škôl, ale prešli na osemročné gymnáziá, sa to však nevzťahuje. Podľa Mihála ide o približne 10 000 detí. „Akú to má logiku? Žiadnu, zdravým rozumom sa to pochopiť nedá. Vysvetlenie je žiaľ také, aká je slovenská politika v posledných rokoch,“ tvrdí.

O dotáciu musia rodičia požiadať

Dotácie na stravovanie boli zavedení s cieľom zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali počas výchovy a vzdelávania v školskom zariadení adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom a tiež sa znížili náklady rodín spojené s poplatkami za stravovanie ich detí v školskom zariadení.

Prihliadať sa dokonca nebude ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. V praxi to znamená, že na dieťa si môžete uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že ako rodič poberáte daňový bonus. Dotácia nie je limitovaná ani hranicou príjmu domácnosti.

Dôležité však je, že rodič musí o dotáciu požiadať. „Stravovanie dieťaťa v školskej jedálni je podmienené prihlásením dieťaťa na stravovanie pomocou zápisného lístku stravníka. Tým rodič potvrdzuje záujem o stravovanie dieťaťa v školskej jedálni. Zároveň pri prihlásení, ak má záujem, požiada o poskytovanie dotácie na stravu na jeho dieťa,“ vysvetlil postup rezort práce. O dotáciu rodič žiada tlačivom - návratkou. Tú musíte doručiť zariadeniu školského stravovania najneskôr do dátumu, ktorý si určí samotné zariadenie.