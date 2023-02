MIMORIADNE varovanie, blíži sa orkán Pit: Extrémny vietor a sneženie, neodporúča sa turistika ani lyžovanie! Nové nehody

Niekde napadne aj pol metra snehu. Neodporúča sa turistika ani lyžovačka. Orkán Pit sa postará o veľmi nebezpečné počasie. Meteorológovia varujú, že nás čaká jedno z najnepriaznivejších počasí celej zimy, informovalo imeteo.sk. Tlaková níž, ktorá prinesie extrémnu nádielku snehu a poryvy vetra dostala meno "Pit". Nebezpečné počasie pocítime už dnes popoludní a to najhoršie nás čaká v sobotu.

Snežiť začalo už dnes ráno na západe, zasiahlo Záhorie ale aj Podunajskú nížinu. Najväčšia snehová nádielka čaká stredné Slovensko. Očakáva sa, že napadne 5 až 15 centimetrov nového snehu a snežiť bude cca do 22. hodiny večer. Na severe Slovenska by malo snežiť až do sobotňajšieho poludnia a napadnúť by malo 20 až 40 centimetrov nového snehu. Na východnom Slovensku začne snežiť okolo 14:00 hodiny a trvať by malo do noci. Obyvatelia východného Slovenska môžu očakávať 5 až 10 centimetrov nového snehu.

Výstraha druhého stupňa pred nepriaznivým počasím platí na západnom, ale aj strednom Slovensku. Veterné počasie očakávajte od piatka popoludnia až do nedeľnej polnoci. Na západnom Slovensku má prísť extrémny vietor až v dvoch fázach. Prvá je od piatka popoludnia od 16:00 hodiny do piatka 22:00 hodiny večer. A druhá fáza od soboty 05:00 do 16:00 popoludní. Pozor, vietor by mal nabrať na sile a môže dosiahnuť rýchlosť až 23-28m/s.

Dnes v priebehu dňa výdatné snehové zrážky a veterno Ak dnes plánujete cestovať, určite si premyslite trasu a čas,... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Thursday, February 2, 2023

Stredné Slovensko čaká veterné počasie od piatka 15:00 hodiny do nedeľnej polnoci a veľmi husté sneženie. Keďže na hrebeňoch Vysokých ale aj Nízkych Tatier môže fúkať vietor až do 160 kilometrov za hodinu, odborníci neodporúčajú turistiku ani lyžovačku. Vietor zvyšuje riziko pádu lavín. Vo Vysokých, Nízkych Tatrách ale aj vo Veľkej a Malej Fatre platí aktuálne tretí stupeň lavínového nebezpečenstva. Dnes by mal stúpnuť až na číslo 4. V tomto prípade stačí veľmi mierne zaťaženie a riziko pádu lavíny je takmer isté.

Prečítajte si tiež AKTUÁLNE V Bratislave sa zrazili električky! Premávka mestskej dopravy je obmedzená, reguluje to polícia

Východné Slovensko potrápi vietor až v sobotu, rozfúkať sa má od šiestej hodiny rannej a fúkať bude až do nedeľnej polnoci. Poryvy vetra dosiahnu rýchlosť 55 – 80 km/h, lokálne, najmä vo Východoslovenskej nížine však môžu byť okolo 100 kilometrov za hodinu.

Buďte preto obozretní, vietor môže napáchať škody, polámať stromy, spôsobiť výpadky elektrickej energie. Pozor by si mali dávať aj vodiči, vietor so snehom môže spôsobiť komplikácie najmä na severe krajiny.

V Trstenej vyhlásili mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu

Mesto Trstená v piatok vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Dôvodom je snehová kalamita na území mesta. Samospráva informáciu zverejnila na svojej webovej stránke. Primátorka Magdaléna Zmarzláková na ohrozenom území ustanovila viacero režimových opatrení. "Obyvatelia mesta sa budú aktívne zapájať pri záchranných prácach, a to pri odstraňovaní snehu, hlavne z chodníkov pri vlastných nehnuteľnostiach a v rámci vlastných nehnuteľností. Obmedzia používanie vlastných motorových vozidiel a ich výjazd do času sprejazdnenia miestnych komunikácií," vyplýva zo zverejneného oznamu o vyhlásení mimoriadnej situácie. Okrem toho sa obyvatelia majú riadiť pokynmi mesta napríklad aj pri využívaní školských a predškolských zariadení v súvislosti s ich stanovenou prevádzkou počas snehovej kalamity.

Cestári upozorňujú na zhoršujúce sa podmienky na cestách

Cestári zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) upozorňujú účastníkov cestnej premávky na výrazne zhoršené poveternostné podmienky na cestách v podtatranskej oblasti. Uvádza to PSK v súvislosti s predpoveďou počasia na piatok a sobotu 4. februára, sťažené podmienky sa v regióne dotknú ciest I., II. aj III. triedy.

"Treba rátať s vytrvalými snehovými zrážkami, utláčajúcou sa vrstvou snehu nad desať centimetrov v stúpaniach, vytváranie snehových jazykov a závejov," uvádza PSK. Cestári predpokladajú, že v piatkových neskorších poobedňajších hodinách bude nevyhnutné vyhlásenie až II. situačného stupňa. SÚC PSK preto mobilizuje posypovú techniku z ostatných oblastí do oblasti Poprad. Takisto komunikuje aj so záchrannými vyslobodzovacími službami a uvádza ich do pohotovosti. Cestári v tejto súvislosti žiadajú vodičov, aby boli na cestách trpezliví, opatrní a obozretní.

Jazidte opatrne, varujú aj policajti

Situácia na cestách nie je ružová, polícia vyzýva k opatrnosti. Pripomína, že z mokrej cesty sa môže stať po pár kilometroch nebezpečné klzisko. "Skúste preto auto počas jazdy pribrzdiť, aby ste zistili aktuálny stav vozovky. Robte to však LEN v prípade, ak tým neohrozíte ostatných účastníkov premávky, napríklad autá jazdiace za vami," pripomína na sociánej sieti trnavská krajská polícia.

PREDPOVEĎ VIDIA VŠETCI, ALE JAZDU PRISPÔSOBÍ NA CESTÁCH MÁLOKTO 😒 ⚠️ V Trnavskom kraji momentálne evidujeme dva ťažko... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Friday, February 3, 2023

Na slovenských cestách evidujú policajti viaceré nehody, ktoré komplikujú dopravu a spôsobujú zdržania. "Vodiči majú sťažené podmienky na jazdu, pretože kombinácia snehu, dažďa, mrholenia, poľadovice, tmy a mokrej vozovky si vyžaduje maximálnu koncentráciu," upozorňujú žilinskí policajti.

... AKTUÁLNE DOPRAVNÁ NEHODA V SMERE Z KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA DO RUDINKY... AKTUÁLNE OBMEDZENIE: Upozorňujeme vodičov,... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Friday, February 3, 2023

Neprejazdných úsekov pribúda. Ako ifnormuje polícia Žilinského kraja, pre zlé poveternostné podmienky je uzatvorená cesta II/516 (kopec Machnáč) medzi Trenčianskymi Teplicami a Motešicami.

‼ UZATVORENIE CESTY MEDZI TRENČIANSKYMI TEPLICAMI A MOTEŠICAMI ‼ Pre zlé poveternostné podmienky je uzatvorená cesta... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Friday, February 3, 2023

MIMORIADNA SITUÁCIA v Liptovskom Mikuláši

Mesto Liptovský Mikuláš v najbližších hodinách očakáva snehovú kalamitu, vyhlásili preto mimoriadnu situáciu a II. stupeň aktivity. Vodičov žiadajú, aby podľa možností až do odvolania parkovali vo svojich garážach a dvoroch. Informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Mimoriadna situácia aj II. stupeň aktivity platia na celom území mesta do odvolania. "Dôvodom je cez víkend očakávaná snehová nádielka, podľa meteorológov má totiž pribudnúť minimálne 30 centimetrov nového snehu a platí výstraha druhého stupňa. To môže byť problém pre viaceré lokality v meste, kde sa už teraz hromadia nahrnuté kopy snehu a zužujú tak v niektorých prípadoch obojsmernú prevádzku na jeden jazdný pruh," vysvetlil Gabriel Lengyel z liptovskomikulášskej radnice.

Vyhlásený II. stupeň aktivity umožňuje nielen plné nasadenie techniky Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta, ale aj súčinnosť zmluvných spoločností, ktoré poskytnú mestu mechanizmy na vyvážanie snehu. "Radnica bude na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie očakávať aj finančnú pomoc strany štátu pri výkone niektorých činností na úseku miestnych komunikácií," dodal Lengyel.

Sneh budú vyvážať zamestnanci VPS mesta na Petrovičovo nábrežie podľa ulíc s najhoršou situáciou. Petrovičovo nábrežie je podľa hovorkyne mesta jediná lokalita v Liptovskom Mikuláši, ktorú určil okresný úrad na skladovanie snehu.

V teréne bude cez víkend celý vozový park VPS. "So snehom bude bojovať v odhŕňačoch, traktoroch, sypačoch a ďalších mechanizmoch 32 pracovníkov strediska miestnych komunikácií VPS. Podľa potreby budú do údržby nasadení aj zamestnanci ostatných stredísk, ktorí budú čistiť niektoré nedostupné úseky ručne," ubezpečila hovorkyňa.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SHMÚ

Na horách sa môže v sobotu vyskytnúť mohutná víchrica až orkán

Na horách, najmä v severných častiach stredného Slovenska, sa môže v sobotu (4. 2.) vyskytnúť mohutná víchrica až orkán. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy tretieho stupňa. Veternejšie však môže byť na celom Slovensku. Počítať treba tiež so snežením, poľadovicou i snehovými závejmi. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.

Výstrahy pred vetrom na horách platia predbežne pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Mimoriadne silný vietor môže podľa meteorológov dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 110 až 120 km/h. "Predpokladaná rýchlosť vetra je extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," pripomína SHMÚ.

So silnejším vetrom na horách treba počítať na viacerých územiach Slovenska, pre ktoré platia výstrahy prvého a druhého stupňa. Veternejšie však bude aj v nižších polohách, s výstrahami prvého a druhého stupňa pred vetrom treba počítať na celom Slovensku.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SHMÚ

Viaceré severnejšie okresy najmä stredného Slovenska môže potrápiť aj sneženie, napadnúť môže miestami od 20 do 50 centimetrov snehu. Vodiči by mali byť naďalej opatrní na väčšine západného a stredného Slovenska, kde sa môže tvoriť poľadovica. Na strednom a východnom Slovensku sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.

Horská záchranná služba spozorovala viacero samovoľných lavín

Horská záchranná služba (HZS) spozorovala v piatok ráno viacero samovoľných lavín, najmä vo Vysokých Tatrách. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie HZS s tým, že lavíny sa objavili pod Kolovým štítom, v Malej Studenej doline a najväčšie v Skalnatej doline.

"Lavína z Cmitra bola svojimi rozmermi mimoriadna, pretože zasiahla až Skalnaté pleso," uvádza stredisko. Výskyt samovoľných veľkých lavín, ktoré zasahujú aj dná dolín, zodpovedá podľa HZS veľkému lavínovému nebezpečenstvu, teda štvrtému stupňu z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Ten aktuálne platí v Západných a Vysokých Tatrách. Horskí záchranári z dôvodu vysokého rizika pádu lavín a silného vetra na horách neodporúčajú pohyb vo vysokohorskom teréne ani v podhorí.

Pre husté sneženie uzatvorili cestu medzi Motešicami a T. Teplicami

Husté sneženie komplikuje v piatok dopravu i v Trenčianskom kraji. Pre zlé poveternostné podmienky popoludní uzatvorili cestu II/516 - kopec Machnáč medzi Trenčianskymi Teplicami a Motešicami. Upozornila na to trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

‼ UZATVORENIE CESTY MEDZI TRENČIANSKYMI TEPLICAMI A MOTEŠICAMI ‼ Pre zlé poveternostné podmienky je uzatvorená cesta... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Friday, February 3, 2023

Problémy spôsobuje husté sneženie i v ostatných okresoch Trenčianskeho kraja. Neprejazdná zostala popoludní pre skrížený kamión i cesta I/9 za Hradišťom v okrese Partizánske smerom na Bánovce nad Bebravou. Policajti v tejto súvislosti vyzývajú vodičov, aby jazdili opatrne a rešpektovali ich pokyny. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má v teréne techniku na území celého kraja, informovala na svojom webe.

Mimoriadnu situáciu pre sneženie vyhlásilo vyše 20 obcí v Žilinskom kraji

Mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu vyhlásili v uplynulých hodinách vo viac ako 20 obciach na území Žilinského kraja. Ide o samosprávy z regiónov Oravy a Liptova. Informácie pre TASR poskytol prednosta Okresného úradu v Žiline Kamil Ruman.

Správu aktualizujeme.

SOBOTA

Ako informuje SHMÚ, bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach rátajte so snežením, v Žilinskom kraji a na Spiši bude výdatné. V noci na západe spočiatku v polohách do 700 m dážď so

snehom alebo dážď. Lokálne sa budú tvoriť snehové jazyky a záveje, rátajte s poľadovicou.

Naďalej bude veľmi veterno a cez deň ochladzovanie. Na horách prudký vietor až orkán.

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk

NEDEĽA

Premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Na severe prevažne veľká oblačnosť. Na mnohých miestach, cez deň ojedinele, najmä v severnej polovici snehové prehánky alebo občasné sneženie. Stále veterno a lokálne tvorba snehových jazykov alebo závejov. Na horách v noci spočiatku búrlivý vietor až mohutná víchrica. Popoludní bude vietor slabnúť.