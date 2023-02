Vzniknúť má kontaktné miesto na informovanie sa o európskej iniciatíve: Má byť pre občanov prístupnejšia

Galéria fotiek (1) Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

BRATISLAVA - Na bezplatné poskytovanie informácií a pomoci skupinám organizátorov európskej iniciatívy občanov by sa mohlo zriadiť kontaktné miesto. Jeho úlohy by mal v plnom rozsahu plniť Úrad vlády SR. Vyplýva to z novely zákona o petičnom práve, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. S cieľom zapracovať do legislatívy európske nariadenia sa má upraviť aj zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.