Už tretí deň po sebe: Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe klesli aj dnes

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa v stredu krátko predpoludním v Amsterdame predával na burze TTF po 57,61 eura za megawatthodinu (MWh). To bolo o 1,1 % menej ako v predchádzajúci deň. Od začiatku januára sa cena kontraktu znížila približne o 25 %. Ekvivalentný kontrakt v Spojenom kráľovstve klesol o 0,7 %.

Dopyt po plyne sa v najbližších dňoch zmierni

Trhy predpokladajú, že dopyt po plyne sa v najbližších dňoch zmierni, keďže teploty v Európe majú po ochladení opäť stúpnuť. Okrem toho Európa očakáva aj viac skvapalneného zemného plynu (LNG) po tom, ako kľúčový americký exportný terminál spoločnosti Freeport oznámil, že sa pripravuje na reštart po vlaňajšom požiari a odstávke.

Európa už má najhoršiu energetickú krízu za sebou

Silné dodávky LNG a zdravé zásoby plynu v Európe, ktoré sú výrazne nad normálom vďaka zníženej spotrebe a relatívne miernej zime, v uplynulých týždňoch výrazne stlačili ceny palív. To priviedlo niektorých politikov a ekonómov k názoru, že Európa už má najhoršiu energetickú krízu za sebou. "Môžeme si dovoliť byť optimistickejší," uviedli tento týždeň analytici z Deutsche Bank. "Skladovanie plynu stúpa a ceny plynu klesajú. Znižuje sa aj inflácia a neistota." Aj vyhliadky najväčšej európskej ekonomiky - Nemecka, sa zlepšili, pričom recesia, ktorej sa mnohí obávali, je čoraz menej pravdepodobná. Naznačili to údaje inštitútu Ifo so sídlom v Mníchove. "Najvýznamnejším rizikom pre nemeckú ekonomiku bol scenár prideľovania plynu," povedal v stredu prezident inštitútu Clemens Fuest.

Obchodníci sa zameriavajú na neistotu ohľadom dopytu v Číne

Dodávky plynu potrubím z Nórska po poklese súvisiacom s údržbou stúpajú, čo tiež prispieva k znižovaniu cien, hoci na tento mesiac sú naplánované ďalšie práce na zariadeniach v krajine.Obchodníci sa tak naďalej zameriavajú na neistotu ohľadom dopytu v Číne. Ekonomické oživenie ázijskej krajiny by tento rok mohlo udržať napätie na trhu s plynom, povedala Meg O'Neillová, generálna riaditeľka Woodside Energy, najväčšieho austrálskeho exportéra. No hoci riziká pretrvávajú, očakáva sa, že ceny plynu v Európe zostanú v tomto roku v rozmedzí od 50 eur do 100 eur za MWh, odhaduje Deutsche Bank. To je prudký pokles oproti minuloročným maximám.