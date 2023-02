Richard Sulík pritvrdil: Matovič predviedol suterén slovenskej politiky, dostať ho preč bola naša spoločenská úloha

Sulíkova strana SaS mala pritom v otázke termínov predčasných volieb blízko aj k júnovej alternatíve, no v rámci dohody so zvyškom koalície sa dohodli vraj na kompromisnom septembri. Do toho času sa však na strane môžu vytvoriť a spopularizovať viaceré politické subjekty, ktoré môžu byť pre liberálov priamou alebo nepriamou konkurenciou pri zbere voličov. O tom, či si všetko do detailov Sulík premyslel sa dozviete v našom rozhovore. Rovnako zistíte odpovede na to, ako sa stavia ku vážnym slovám Matoviča, ktorý môže v kampani odhaliť dôkazy o údajnej korupcii Sulíka. Kampaň bude po dlhých desaťročiach výnimočne prebiehať v lete a dozviete sa aj to, či sa aj na takúto sezónu kampane Sulík pripravil.

Počas tohto týždňa sme sa definitívne dozvedeli dátum predčasných volieb. Bude to 30. september. Ste pripravení?

Nie len my, ale aj mnohé, novovznikajúce strany budú mať dostatok času sa pripraviť na kampaň. A predostrieť voličom to, čo ponúkajú. Tak to má byť, tak je to správne.

Pýtam sa to aj preto, lebo Igor Matovič už bezprostredne po páde vlády v decembri vyhlásil, že verejnosti ukáže dôkazy o vašej údajnej korupcii. Zvažovali ste aj právne kroky. Ako to momentálne vyzerá?

Áno, a tie právne kroky aj podniknem. Uvidíme, čo vytiahne. Netuším, čo by to mohlo byť. (smiech). Možno niečo zostrihané. Možno nejaká špina. Tak, ako to on obvykle zvykne... Nemám ani len náznak, nič.

Viackrát ste ako strana vyhlásili, že 30. september nie je ideálny termín predčasných volieb. Čo je potom ideálny termín?

My hovoríme o tom, že toto je kompromisné riešenie. Skrátka, musíte vedieť v náročných chvíľach urobiť kompromis. Už v dávnejších dňoch som sa vyjadril tak, že mám pocit, že 30 september bude dostatočný kompromis. Čo je dôležité, je to, že včera (v utorok pozn. red.) sa našlo 90 hlasov. Tým pádom, akékoľvek ďalšie filozofovanie okolo toho je bezpredmetné. Voľby budú 30. septembra - takto sa rozhodla ústavná parlamentná väčšina.

Nemôže mať váš volič problém pri čítaní tejto situácie? Neboli by pre vás voľby v skorší termín výhodnejšie?

Náš volič presne vie, kedy toto celé začalo. Bolo to v júli, kedy sme ako jediná strana pomenovali najväčší problém našej krajiny. Ten sa volal Igor Matovič. V lete sme si dali podmienku, aby odišiel z vlády, lebo takto sa ďalej fungovať nedalo a práve ľudia v OĽaNO nemali dostatok síl a odvahy s týmto problémom niečo urobiť a bola to SaS, ktorá dôsledne tento problém vyriešila, a to tak, že sme Igora Matoviča z vlády dostali. Nešlo to rýchlo. nešlo to ľahko, ale my sme našu spoločenskú úlohu splnili. Vláda pritom vôbec nemusela padnúť, stačilo by, keby Igor Matovič dodržal slovo a podal svoju demisiu, ktorú už mal napísanú, podpísanú, odovzdanú, len v poslednej sekunde ju vytrhol úradníkovi pani prezidentky z rúk.

Viac vo videorozhovore.