Baťo z Dobrej voľby priznal, že sa stretne s Dzurindom: Ísť do predčasných volieb samostatne? Je to veľký risk

BRATISLAVA - Strana bez lídra, no v umiernenom a predvolebnom garde, ktorá každým dňom očakáva spájanie. Asi tak by sa dala charakterizovať situácia v strane Dobrá voľba a Umiernení, z ktorej pred niekoľkými týždňami z postu lídra odišiel Tomáš Drucker. Zrejme len dočasné líderske opraty prebral Rado Baťo, ktorý je už niekoľko mesiacov podpredsedom strany a poskytol nám rozhovor. Spomenul okrem iného aj to, že sa stretáva s expremiérom Mikulášom Dzurindom!

Dobrá voľba a Umiernení sa pritom v parlamentných voľbách 2020 umiestnili na nelichotivom 11. mieste, no aj tak prekročili trojpercentnú hranicu, ktorá subjektu zaručuje štátny príspevok. Ich preferencie však odvtedy naberajú zväčša klesajúci trend a je si toho dobre vedomý aj Rado Baťo. Ten dobre vníma aj to, že strana si vraj pri predvolebných rokovaniach nemôže veľmi vyskakovať, keďže jej aktuálna podpora v prieskumoch sa pohybuje okolo jedného percenta. Zvráti strana tento trend spájaním sa? Toto všetko podpredseda Rado Baťo prezradil v našom rozhovore.

Koalícia už otvorene hovorí o termíne predčasných volieb. Na stole máme pravdepodobne 30. september 2023. Ako to vidíte? Nebolo výhodnejšie sa možno dohodnúť na júnových voľbách?

Je to bezprostredná reakcia už bývalej vládnej koalície na výsledok referenda. Som presvedčený, že to referendum nám ukázalo veľký hnev spoločnosti voči súčasnej vláde. Preto je dobré, že konečne máme nejaký predtermín predčasných volieb. Som si istý, že toto je naozaj krajný termín, kedy sa tie voľby majú uskutočniť. Každý jeden deň tejto vlády je totiž zlou správou pre Slovensko. Nie je absolútne na mieste zo strany vládnej väčšiny, aby hodnotili výsledky tohto referenda ako fiasko, aby to dokonca chápali ako vyjadrenie dôvery a že to nie je ukážka toho, že až také zle to s nimi nie je. Toto všetko je totálne mimo misu.

Možno aj prezidentská kancelária očakávala, že hraničný termín volieb pre budúcu vládu spôsobí komplikácie aj pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. Prezidentka však povedala, že je akceptovateľný.

Je akceptovateľný v zmysle, že sa na tomto termíne zhodne ústavná väčšina v parlamente. Budeme sa zrejme musieť všetci prispôsobiť. Podľa môjho názoru je to však nezodpovedne určený termín. A to aj práve preto, že nová vláda bude mať veľmi málo času reagovať na tvorbu rozpočtu.

Vy to možno ako bývalý úradnícky pracovník na ministerstve financií budete vedieť lepšie. Ako dlho trvá pripraviť takýto rozpočet?

Na rozpočte sa v podstate začína pracovať teraz. Má to niekoľko fáz. Predpokladám, že na nejakom návrhu rozpočtu bude pracovať ešte súčasná vláda. Je tam však jedna veľká komplikácia. Máme ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Ten hovorí, že ak verejný dlh prekročí istú hranicu, je pritom vysoko pravdepodobné, že sa to stane, vláda je povinná predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Predložiť takýto rozpočet v súčasnej situácii by znamenalo škrty miliárd eur z výdavkov verejných financií. To by samozrejme viedlo k ekonomickej katastrofe na Slovensku.

Poďme sa porozprávať o situácii vo vašej strane. Koncom novembra odišiel Tomáš Drucker...

Technicky predsedom ešte je, ale nebude sa uchádzať o pozíciu na najbližšom sneme.

Kedy vám povedal, že sa chystá odísť? Určite ste sa o tom dozvedeli skôr ako verejnosť.

Samozrejme. Povedal tie isté dôvody, ktoré neskôr povedal aj verejne. Prvým z nich je to, že sa dostal na veľmi zaujímavú školu, kde teraz študuje manažment, čo je podľa mňa vec, ktorá z hľadiska jeho osobnej kariéry môže byť zaujímavá a rozumiem tomu, že ho to láka. Druhý dôvod je, že sa chce v rámci ďalšieho pôsobenia v strane Dobrá voľba a Umiernení sústrediť na prípravu reformy zdravotníctva. Je to vec, ktorú by som chcel veľmi zdôrazniť, pretože v tej politike sa v rôznych pozíciách už niekoľko rokov pohybujem, a to, čo v nej chýba, sú ľudia, ktorí majú chuť a energiu pracovať koncepčne. Je potrebné prísť s prepracovaným, komplexným návrhom zmeny. Som rád, že sa Tomáš na to dal a verím, že čoskoro aj verejnosť bude vidieť výsledok, keďže na tom intenzívne pracuje.

Stranu však do volieb musí niekto viesť. Máte tam viacero podpredsedov, napríklad aj pána Alojza Hlinu. Už ste sa rozprávali na tému adeptov na nového predsedu alebo sa pán Drucker nakoniec aj môže vrátiť?

Takto otázka nestojí. Technicky to bude tak, že strana bude musieť zorganizovať snem, na ktorom zvolí nové vedenie. Minulý týždeň sme absolvovali predsedníctvo, kde sme sa dohodli, že takýto snem bude najneskôr do polovice marca, prípadne do konca marca. Tam bude jasné, aké nové vedenie bude mať strana. Z hľadiska toho, či sa ja napríklad chcem alebo nechcem uchádzať o túto pozíciu ... Pre mňa sú akékoľvek tieto úvahy spojené s tým, či sa nám dovtedy s partnermi podarí nájsť dohodu na širšom bloku, než je dnes samotná strana Dobrá voľba a Umiernení. Strana prešla voľbami v roku 2020, získala niečo vyše troch percent, dnes sa pohybuje na úrovni medzi jedným až dvoma percentami. Týmto chcem povedať, že si veľmi dobre uvedomujeme, kde sa v rebríčku popularity nachádzame a je nám úplne jasné, že ísť do volieb samostatne, nie je najlepší nápad.

Mali by ste ambíciu byť predsedom?

V prípade, ak sa nám podarí dohodnúť si spoluprácu, ktorú budeme považovať za zmysluplnú, nevylučujem, že do toho pôjdem. Ak by sa to nepodarilo, ak by naďalej o mesiac sme nedokázali ani voličom a ani kolegom v strane ukázať nejaké výsledky, tak hovorím veľmi úprimne, že sa mi nežiada byť predsedom malej, mimoparlamentnej strany.

Povedali ste, že viete, kde strana samotná stojí a akú má popularitu. Prakticky už od Druckerovho odchodu nevidíme dlhšie žiadnu mediálnu aktivitu z vašej strany. Deje sa niečo vo vnútri strany, čo by viedlo k spomínanému spájaniu?

To je vec, na ktorej pracujeme. Tomu sa teraz venujeme. V decembri sme povedali, ako si predstavujeme takéto spájanie. Mne napríklad veľmi prekáža spôsob, akým sa o tom spájaní hovorí. Je tu nejaká náhodná skupina rôznych typov politikov, osobností a kadekoho, kto má ambíciu do politiky ísť a všetky debaty sa vedú o tom, že "kto s tým, kto koho má rád a kto koho nemá rád...". Podľa mňa toto nie je spôsob, ako sa dopracovať k zmysluplnému projektu. Musíme vedieť čo chceme a to je cesta. Povedali sme pred rokom, že politickým cieľom našej strany je pomôcť po voľbách vytvoriť vládu, ktorá bude bez OĽaNO a bez Smeru. To je základná politická podmienka, s ktorou do rokovania ideme. Je to podľa nás zrozumiteľný cieľ. Nechcú Smer, no nechcú ani súčasný chaos. Kým Smer sa tri volebné obdobia snažil tento štát ovládnuť, tak vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera stačili tri roky na to, aby tento štát úplne rozvrátili. V záujme prežitia Slovenska je, aby sa niečo také neopakovalo.

Momentálne istý projekt buduje aj Mikuláš Dzurinda. Ste s ním v kontakte? Rozprávate sa o možnom spájaní síl?

Ja už som aj verejne potvrdil, že viackrát som sa stretol s predsedom Spolu (teraz Modrá koalícia, pozn. red.) Miroslavom Kollárom, ktorý aktuálne úzko spolupracuje na tomto projekte s Mikulášom Dzurindom a ďalšie stretnutie, ktoré ma čaká v najbližšom čase bude priamo s Mikulášom Dzurindom.

Sú vaši kolegovia zo strany uzrozumení s takýmto spájaním s Dzurindom? Nie sú tam nejaké názorové nezhody na tento nápad?

Myslím si, že všetci v strane si uvedomujeme, že ísť do predčasných volieb samostatne v súčasnej dobe je riskantný a podľa môjho názoru aj veľmi nezodpovedný krok. Znamená to, že je našou prioritou a je aj dopyt po tom, aby prišiel niekto, komu môžu dať dôveru, kto ju nesklame a kto bude dostatočne silný, aby zmenil pomery na Slovensku. Cesta k tomu vedie iba cez spájanie. Nevidím dnes naozaj žiadnu inú možnosť.

