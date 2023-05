VIDEOROZHOVOR Fico otvorene prehovoril: Nenahovárajme si, že prieskumy rozhodujú, Pellegrini je v pasci a nemá šťavu

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Aký máte vzťah s Petrom Pellegrinim? Pozdravíte sa na chodbe?

- Samozrejme, nebláznite. To, že máme vraj napätý vzťah, to sú také fámy, ktoré sa šíria. Peter Pellegrini predsa vyrastal vedľa mňa dlhé roky. Vlastne je to od roku 1999 až do roku 2020. My sa normálne pozdravíme, aj ruky si podáme, len sa niečo v tom roku 2020 stalo. Zanechalo to akési jazvy na vzájomných vzťahoch. Tieto jazvy treba prekonať. Ak by tu mal byť niekto urazený, tak by to mal byť Smer a nie Hlas.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ak sledujeme posledné prieskumy, je tu možnosť, že nastane povolebný pat bez možnosti poskladania akejkoľvek vlády. Skúste sa aj ako politik a aj ako právnik vyjadriť, čo bude nasledovať.

- Môžu nastať dve situácie. Prvou je, že v parlamente budú možno len štyri alebo päť politických strán. Ale môže tiež nastať situácia, keď bude v parlamente desať strán. Ja sa domnievam, že bude lepšie, ak to bude tá prvá možnosť, pretože ak to bude viac strán nad 5 percent v parlamente, tak budú mať tendenciu robiť akékoľvek zlepence, len aby vytlačili víťaza volieb. Táto tendencia tu je jasná. Aj pani prezidentka v televízii povedala, že automaticky nepoverí víťaza volieb, aby zložil vládu. Víťaz volieb by takúto možnosť dostať mal. Iné je, keď dostanete možnosť zložiť vládu formálne a máte v ruke poverenie na jej zostavenie alebo ak ju zostavujete neformálne, bez poverenia. Vláda, ktorá po voľbách príde, bude čeliť viacerým veciam. Tomu, že sme druhá najchudobnejšia krajina v Európskej únii, že máme historicky najhoršie verejné financie, že nám klesajú reálne mzdy a že máme obrovský problém so zdražovaním. Kto je schopný reagovať na tieto základné výzvy? Zlepenec zo šiestich-siedmich strán?

Galéria fotiek (16) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ráta sa už aj s Robertom Kaliňákom, ako možným navrátilcom do strany pred voľbami? Vieme, že sa vyjadril v tomto duchu z dôvodu toho, že si to politická situácia vraj žiada.

- Poviem to otvorene. Ja budem rád, keď sa Robert Kaliňák vráti späť, nie len preto, lebo je to veľmi veľká posila pre Smer, ale je to aj jeden z najvýznamnejších hráčov Smeru z minulosti. To, čo on urobil v prostredí ministerstva vnútra z hľadiska podpory, hasičského zboru, policajného zboru či sociálneho zabezpečenia, tak to všetko tam zanechalo hlboké stopy. Veľa cestujem po Slovensku a stáva sa mi, že na ulici niekde vidíme nejakých policajtov, tak ich pozdravíme. Oni sa následne opýtajú na to, kedy sa vráti Kaliňák na post ministra. Je to úplne normálna a pravidelná hláška 99% policajtov, ktorých stretávame. V prípade jeho návratu do Smeru ho umiestnime na veľmi vysokú pozíciu na kandidátke a ja jeho kandidatúru absolútne podporím.

Ďalej sa tiež dozviete:

- Ako predseda strany Smer-SSD vníma šéfa Republiky a bývalého člena ĽSNS Milana Uhríka?

- Uvažuje Fico o kandidatúre na prezidenta?

- Čo vraví na stúpajúce preferencie strany v posledných prieskumoch verejnej mienky?

- Skutočne volal Robertovi Ficovi v parlamente ruský prezident Vladimir Putin?

Odpovede nájdete vo video-rozhovore.