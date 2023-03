Radičová dvíha varovný prst: Sloboda sa posunula do šialenej a agresívnej podoby, musíme sa vrátiť k ľudskosti

Či už ide o zvládanie covidu, riešenie energetickej krízy či inflácie, bývalá premiérka rozhodne neoplýva chválou na aktuálny vládny kabinet. Nie je však nadšená ani z toho, aká vypätá situácia je v zahranično-politickom segmente. Svet sa obáva nekončiaceho konfliktu na Ukrajine, no na Slovensku máme problém aj s narastajúcou agresiou medzi ľuďmi a čoraz väčšou polarizáciou spoločnosti.

Neobišli sme však ani veľmi horúcu a aktuálnu tému ohláseného projektu Mikuláša Dzurindu pod názvom Modrá koalícia, ktorý sa však evidentne rozpadá ešte pred samotnými voľbami. Nezabudli sme teda ani na jej minulosť s Dzurindom, ktorý za ňou stál aj v časoch jej premiérovania. Aj tieto a ďalšie témy sme prebrali v rozhovore nižšie s Ivetou Radičovou.

Prvá časť VIDEOROZHOVORU s IVETOU RADIČOVOU

Ako prežívate aktuálne dni a dianie?

Asi ako väčšina občanov. Keď vnímam, čo sa deje okolo nás a aj u nás, tak je to skôr smutné. A keď sa mi podarí totálne zavrieť do svojej ulity súkromia, tak si užívam celkom príjemné chvíle v okruhu svojej rodiny a vnúčat.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Viacerí z nás vnímajú aktuálnu situáciu okolo redaktorky z RTVS, ktorá po poslednom víkende čelí nebezpečným a agresívnym vyhrážkam. Čo robíme ako spoločnosť nesprávne, že sa uchyľujeme k takýmto praktikám?

Máme takého klasika, ktorý to krásne vyjadril v poézií. Ten povedal, že sme svedkami "zosurovenia mravov". Keď otvoríte to známe Overtonovo okno a nenormálne sa začne stávať normálnym, keď vpustíte nevychovanosť, vulgarizmus a aroganciu do verejného priestoru, keď takýmto príkladom idú aj špičky reprezentácie a spoločnosti, tak to mení celkovú atmosféru v spoločnosti. Potom začne platiť to jednoduché: "Keď on môže, tak prečo nie aj ja?". Ako keby sa znásoboval ten kurz veľkej agresivity nenávisti a hnevu, ktorý je intenzívne živený. Politika má aj taký rozmer, niektorí protagonisti ju tak robia, že určia nejakého vinníka či nepriateľa. Voči nemu následne nasmerujú hnev, alebo sami seba zbavujú zodpovednosti tým, že ukazujú prstom na niekoho iného.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Druhá časť VIDEOROZHOVORU s IVETOU RADIČOVOU

Stretávate sa ešte s Mikulášom Dzurindom? Ten síce avizoval spájanie s Miroslavom Kollárom zo Spolu, pričom došlo aj k prepísaniu názvu strany, no napokon to vyzerá, že ani táto spolupráca nebude realitou.

Zatiaľ sme spolu na túto tému nerozprávali. Nevylučujem, že bude príležitosť sa o tejto téme zhovárať. Keď sa stretneme na istých podujatiach, tak si vymeníme zopár viet. Nazvem to takým štandardným, korektným vzťahom bývalých spolupracovníkov. Nespomenul nič o tomto projekte.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Viac sa dozviete v obidvoch častiach videorozhovoru.