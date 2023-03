VIDEOROZHOVOR Sólymos z Aliancie prekvapil: Poviem vám, ako to bolo s Gyimesim! Chcú znížiť volebné kvórum

BRATISLAVA - Prezentujú sa ako veľké spojenectvo pre menšinových voličov maďarskej národnosti, no ich cieľ podľa posledných prieskumov veľmi pokryvkáva pred 5-percentnou hranicou. Reč je o strane Aliancia, ktorá združuje viacero subjektov. Lídrom jedným z nich je László Sólymos z platformy Most-híd a po víkende chce strana nájsť aj iné recepty, ako politicky uspieť v budúcnosti. Reč totiž prišla aj na možné znižovanie volebného kvóra či to, prečo im poslanec za OĽaNO György Gyimesi na kandidátke Aliancie nevonia.

Súčasný politický priestor je charakteristický tým, že v parlamente prakticky neexistuje stranícky reprezentant maďarskej menšiny. Ten sa po voľbách 2020 v podobe strany Most-híd stratil z parlamentu a momentálne je strana ako taká súčasťou subjektu Aliancia ako platforma. Jej lídrom je László Sólymos, ktorý bol zároveň ministrom životného prostredia. Vyspovedali sme ho v rozhovore, kde nám povedal viaceré plány Aliancie, no aj platformy Most-híd ako takej.

Strana Aliancia má za sebou pomerne bohatý víkend. Mali ste výkonné stretnutie vašej členskej platformy Most-híd. Čo by ste nám povedali o strane Aliancia ako takej? Mnohí voliči možno, napriek mediálnemu výstupu nemajú jasno v tom, ako ste vznikli, z koho pozostávate a ako fungujete. Viete to v skratke zrekapitulovať?

Aliancia vznikla pôvodne z troch strán. Po voľbách 2020 keď z parlamentu vypadli menšinové strany, nedostal sa tam ani Most-híd a ani MKE (SMK a pridružené strany, pozn. red.), tak sme si sadli a povedali sme si, že ak to chceme zvrátiť, tak proste budeme musieť spolupracovať. Nie je to nejaká "dohoda z lásky", ale z vyplynutej situácie po voľbách. Myslím si, že ľudia a Maďari žijúci na Slovensku mali už dosť toho boja a už si tú spoluprácu žiadali. Preto sme vznikli ako Aliancia, ako spojenectvo z troch strán: Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť.

Vy ste mali cez víkend výkonné stretnutie platformy, z ktorého dokonca vžišla aj politická deklarácia o viacerých sledovaných otázkach a témach. Všimli sme si tam spomenuli viacero vecí. Okrem iného aj to, že ste podali partnerskú ruku strane Maďarské fórum Zsolta Simona. Tí ale vašu ponuku na spoluprácu zatiaľ neprijali.

Stretli sme sa. Prvé, na čom sme sa vedei zhodnúť, tak sú to prvé základné princípy aj programové ciele, ktoré sme deklarovali. Pre nás je dôležité, aby sa demokracia na Slovensku vedela ďalej šíriť a prehlbovať, že sme jasne orientovaní a postavení do Európskej únie. Tam vidíme miesto aj my a aj oni. V týchto základných veciach máme podobné postoje. Programové veci nebudú robiť problém pri určitej spolupráci. Tam boli iné veci, ktoré nepriniesli dohodu. Celá tá dohoda je ešte v otvorenom stave. Urobíme najväčšie kompromisy k tomu, aby sme sa k nej vedei dopracovať, no tú dohodu platforma Most-híd nebude robiť v rámci Aliancie. Musí ju urobiť celá Aliancia. Musíme sa zhodnúť na tom, čo vieme ponúknuť a aké kompromisy vieme prijať.

Náš dôvod spolupráce je aj ten, aby tu nevznikli dve kandidátky pre maďarského menšinového voliča na Slovensku. Preto sme vlastne Alianciu zakladali. Boli sme dokonca ochotní spraviť aj to, aby sme upravili samotný názov subjektu Aliancia, čo bola vlastne zásadná požiadavka Zsolta Simona. My sme povedali, že sme schopní a prístupní k tomu, aby sa strana premenovala na Aliancia - Maďarské fórum.

