Ceny pohonných hmôt opäť stúpli: Hlavu v smútku budú mať najmä vodiči benzínových motorov

BRATISLAVA – V decembri 2022 si vodiči začali zvykať na pokles cien pohonných hmôt (PHM) na čerpacích staniciach a rovnaký trend poklesu cien si mohli všimnúť aj v prvých dvoch januárových týždňoch. Aktuálny pohľad na ceny PHM je však menej pozitívny. Začali opäť stúpať a po novom si už benzín do nádrže naplníte opäť za vyššiu cenu. Pre nadchádzajúce embargo na ruskú ropu sa očakáva aj ďalší nárast cien.

Zatiaľ čo v prvých dvoch týždňoch v roku 2023 sme si na čerpacích staniciach už zvykli, že ceny benzínu sa stabilne pohybovali pod 1,50 €/l, dnešná realita je úplne iná. Zdraženie bolo tento rok po prvýkrát pozorovateľné v 3. týždni, kedy cena benzínu prekročila túto hranicu a od 16. do 22. januára sa pohybovala na úrovni 1,519 €/l. Naopak, cena nafty je v posledných týždňoch stabilnejšia napriek jej nedostatku na európskom kontinente. V prvom týždni to bolo v priemere okolo sumy 1,619 €/l a k 3. týždňu sme mohli pozorovať dokonca jej pokles na 1,607 €/l.

Galéria fotiek (4) Tabuľka - Priemerné ceny PHM za kalendárne týždne 2023

Zdroj: STATdat

K obratu však dochádza hneď na začiatku tohto kalendárneho týždňa (30. január - 5. február). Aj keď priemerné údaje ešte nie sú dostupné, porovnaním cien piatich sieti čerpacích staníc z 30. januára môžeme pozorovať, že ceny PHM sa za daný deň pohybujú v priemere okolo sumy 1,614 €/l pri benzíne a 1,643 €/l pri motorovej nafte, čo v porovnaní s priemerom z 3. kalendárneho týždňa predstavuje nárast o zhruba 10 centov za liter pri benzíne a necelé 4 centy za liter pri motorovej nafte.

Galéria fotiek (4) Ceny pohonných hmôt na prelome januára rastú

Zdroj: Topky/ Maarty

Ceny pohonných hmôt porastú: Môže za to embargo na ruskú ropu

Ekonóm Lukáš Kovanda v príspevku pre portál Trend upozorňuje, že ceny na českých čerpacích staniciach by mohli prudko vzrásť v reakcii na zavedenie embarga EÚ na dovoz ruských ropných produktov, čo vyplýva z analýzy nemeckej banky Commerzbank. „Štvrtá najväčšia nemecká banka varuje, že po 5. februári, keď embargo nadobúda platnosť, sa silný cenový tlak prejaví na už teraz napätom trhu EÚ,“ dodáva. Po zavedení embarga by sme podobný trend nárastu cien PHM mohli očakávať aj na slovenskom trhu.

„Európske krajiny doteraz znížili svoje dovozy ruských dieselových palív na zhruba polovicu. Zatiaľ čo pred ruskou inváziou na Ukrajinu vlani koncom februára dovážali európske krajiny z Ruska zhruba polovicu všetkých importovaných dieselových palív, teraz to je len približne 27%,“ upozorňuje ekonóm. Na záver však dodáva, že naprieč Európou dochádzalo k predzásobovaniu ruskými dieselovými palivami, a to by malo zmierniť možný cenový šok po zavedení embarga.