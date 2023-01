Politici reagujú na Dzurindov comeback: Na jeho kauzy nezabudli, Jarjabek si myslí, že mieri ešte vyššie!

archívne video

Ako prvý reagoval bývalý štátny tajomník rezortu zahraničných vecí a bývalý SaS-kár Martin Klus, ktorý sa len svojich priaznivcov familiárne spýal, akým lídrom môže Dzurinda nakoniec byť.

Už ostrejšie vystúpil predseda Socialisti.sk Artur Bekmatov, ktorý akutálne rokuje aj s Andrejom Dankom z SNS o novom bloku. Toho "zaujalo", že Dzurinda svoj projekt predstavil vraj na výročie protestov voči kauze Gorila, ktorú s expremiérom viacerí politici spájajú.

Matovič si v rámci nepriamej reakcie zavtipkoval

Nepriame reakcie boli aj v koalícii, konkréte u Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý si zavtipkoval, že v Bratislave ušla zo ZOO Gorila. Po tomto incidente vraj vyhodili strážnika.

Štipľavý bol aj Taraba

Predseda Život NS Tomáš Taraba reaguje na Dzurindove slová o "zastavení úpadku a chaosu" v slovenskej politike. Podľa Tarabu toto Dzurindovým cieľom zďaleka nie je. "Cieľom je len predlžiť na Slovensku dobu, kedy zástupcovia Slovenska servilne plnia priania iných, ich záujmy, a to aj za cenu ťažkých ekonomických a spoločenských, sociálnych strát. Dzurinda to dokázal v minulosti a Heger to dotiahol do dokonalosti," udrel si Taraba.

Jarjabek prekvapil, vraj sa pozeráme na prezidentského kandidáta

Prekvapil však poslanec Smeru Dušan Jarjabek, ktorý za Dzurindovým piatkovým vystúpením vidí čosi viac ako len stranu do parlamentu. "Práve sa asi pozerám na kandidáta na prezidenta. O tom to všetko je. Prosto myslím si, že tatko Dzurinda ide kandidovať na prezidenta a strana, táto čisto modrá strana, mu v tom má zrejme pomôcť," povedal Jarjabek s tým, že "uvidíme".