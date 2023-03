Šéfka zoo Júlia Hanuliaková končí na vlastnú žiadosť vo funkcii

"Dôvodom ukončenia jej pôsobenia sú najmä pretrvávajúce neopodstatnené útoky, ktoré komplikujú jej prácu v prospech zoo a mesta. Rozhodla sa vzdať funkcie k 30. aprílu," priblížila Schmucková. Magistrát preto vyhlásil výberové konanie na nového riaditeľa organizácie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. marca. Pri výbere opäť deklaruje transparentnosť. Víťaz výberového konania by mal nastúpiť začiatkom mája. Hanuliaková najprv šéfovala zoo od novembra 2020 do júna 2021. Funkcie sa vzdala pre zánik jej slovenského občianstva, keďže počas pobytu v USA získala aj americké občianstvo.

Archívne VIDEO

Do vedenia zoo sa po obnovení jej štátneho občianstva vrátila vlani v marci. Jej návrat predtým schválili mestskí poslanci. V liste zaslanom kontrolnej skupine deklarovala, že do funkcie nastúpila ako slovenský občan, s riadnymi platnými slovenskými dokladmi a ani ona, ani mesto nemali dôvod sa domnievať, že slovenským občanom už nie je. "Hneď ako som zistila, že som občianstvo zmenou zákona stratila, oznámila som to môjmu zamestnávateľovi a odstúpila z funkcie," vyhlásila. Magistrát vlani koncom marca tiež najprv tvrdil, že pri jej výbere k pochybeniu nedošlo. Dôvod na vyvodenie zodpovednosti nevidel.

Následne začiatkom apríla však vedenie mesta informovalo, že Hanuliakovej zníži na polroka plat o jednu štvrtinu. Avizovalo tiež, že jej udelí upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny. Vyvodiť zodpovednosť chcelo aj voči zainteresovaným pracovníkom magistrátu. Dôvodom mali byť práve okolnosti okolo straty Hanuliakovej slovenského občianstva. V uplynulých dňoch Plus 7 dní informoval, že životopis súčasnej šéfky bratislavskej zoo nie je celkom reálny.