Nový politický vietor alebo ďalší prepadák? Dzurinda predstavuje voličom Modrú koalíciu, toto sú jeho priority!

BRATISLAVA - Zamieša rozhodujúcimi kartami na slovenskej politickej scéne, alebo to bude celé jeden veľký prepadák. Strana Miroslava Kollára Spolu-OD tento týždeň zmenila názov na Modrá koalícia ihneď po tom, ako podpísali memorandum s dvojnásobným expremiérom Mikulášom Dzurindom. Dnes tento projekt definitívne predstavujú verejnosti ako ďalšiu politickú alternatívu pre voličov. Zaberie to?

NAŽIVO Prvý tlačový brífing Modrej koalície:

Mimoparlamentná strana Spolu zmenila názov na Modrá koalícia. Podala žiadosť na Ministerstvo vnútra (MV) SR o registráciu zmeny stanov strany s novým názvom. Dnešné zmeny aj mediálne prezentuje na brífingu spolu s logom strany. Dzurinda sa obáva, že vládu môžu prebrať "fašisti s Hlasom". "Ak je pravda, tak sa domnievam, že je úplne jasné, že Slovensko v tejto situácii potrebuje novú energiu, impulz. Preto som sa dohodol pred časom, že budem aj naďalej veľmi intenzívne spolupracovať a konzultovať so skupinou mladých ľudí, s ktorou som začal túto komunikáciu pred mnohými rokmi. Na začiatku sme boli štyria, moji kolegovia z úradu vlády, MZV," spomína Dzurinda.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Názov Modrá koalícia najskôr nebol na stole, preskočili zber podpisov, pretože sa voľby veľmi priblížili

Dzurinda tvrdí, že ďalšie stretnutia s týmito ľuďmi vnútorného kruhu sa nazývali "modrá streda", pretože sa s týmito ľuďmi stretával pravidelne v prvé stredy v mesiaci. "Potom sme sa dohodli, že vznikne politická strana, jej prvý názov bol Modrý - politická ľudová strana," hovorí o vývoji strany Dzurinda. Ten novinárom poskytuje desatoro zásad strany a životopisy ľudí, ktorí za ním stoja. Autorom programu strany je Rastislav Amrich z Košíc.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dzurinda hovorí, že ani jeden z ľudí, ktorých predstavil, nemajú skúsenosti z vysokou politikou, okrem jednej výnimky - Marek Vargovčák. Expremiér dodal, že za iných okolností, kedy by nepadla vláda, by sa s verejnosťou stretávali na iných miestach a nie na tejto tlačovej konferencii. Dzurinda sa zveril so svojími obavami o vývoj Slovenska Miroslavovi Kollárovi a Milanovi Majerskému z KDH pred Vianocami 2021. "Prečo s nimi? Lebo sú to obidve strany, ktoré sú členo Európskej ľudovej strany," povedal Dzurinda. Dodal, že hnutie muselo v záujme súčasnej situácie preskočiť fázu zberu podpisov, a preto došlo k premenovaniu Spolu na Modrú koalíciu.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rozhovory s KDH naďalej podľa Dzurindu prebiehajú, no na teraz nie je isté, či sa budú spájať. Na záver zopakoval, že vekový priemer predstavených ľudí strany Modrá koalícia je 38 rokov. "Chcem sa uchádzať a mienim to robiť aj naďalej," odpovedal Dzurinda na prvé otázky. "Budem chodiť na rokovania odborných sekcií štátu, na rokovanie pri Rázsochách, kde to smeruje ku katastrofe, rozpočtové hospodárenie... Modré stredy, ak chcete, budú intenzívne pokračovať. Urobím všetko preto, aby rýchlo rástli. Ja sa však uchádzať už nechcem o nič, ale ani neuhnem," reagoval nejednoznačne na otázku, či sa bude uchádzať o líderstvo v Modrej koalícii.

Kollár sa vybral na ministerstvo s Nechalom, aby zmenu názvu a vizuálu aj zákonne potvrdili



"Predseda strany Miroslav Kollár a podpredseda strany Pavel Nechala v utorok 24. januára podali na MV SR žiadosť o registráciu zmeny stanov strany s novým názvom. Zmenu názvu strany odsúhlasili delegáti mimoriadneho snemu strany Spolu v pondelok 23. januára," priblížila strana.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Spolu-OD

Kollár v pondelok podpísal s Dzurindom memorandum o spoločnej politickej budúcnosti. Dohodli sa na úprave stanov strany i na tom, že personálne nominácie na jednotlivé pozície budú predložené snemu "zjednotenej politickej strany po vzájomnej dohode a spoločnej akceptácii navrhovaných kandidátov".