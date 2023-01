AKTUÁLNE Okresný súd rozhodol o Dědečkovi: Pôjde na slobodu? Prvé FOTO po troch mesiacoch vo väzbe!

Aktualizované o 12:30

Obvinený vodič Dušan Dědeček z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy zostáva stíhaný vo väzbe. V stredu o tom na neverejnom zasadnutí rozhodol sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I, keď zamietol žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné. O sťažnosti obvineného bude rozhodovať bratislavský krajský súd.

Sudca zamietol aj Dědečkovu žiadosť o náhradu väzby probačným dohľadom súdneho úradníka. "Máme za to, že nie sú splnené dôvody na väzobné stíhanie," uviedol obhajca obvineného Jiří Kučera v reakcii na stredajšie rozhodnutie. Z nového znaleckého posudku podľa jeho slov vyplýva, že obvinený nie je závislý na alkohole a ani ho nadmerne nepožíva. "Je to jedna zo skutočností, ktoré sú obsiahnuté vo vyšetrovacom spise. Ale dôkazy sa hodnotia jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach," reagoval prokurátor a hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo. Priblížil, že prípravné konanie by mohlo byť ukončené do štyroch až piatich týždňov. Čaká sa ešte na niektoré znalecké posudky.

Opitý zabil 5 študentov

Pôjde Dušan Dědeček na slobodu? Okresný súd Bratislava I aktuálne rozhoduje o jeho prepustení z väzby. Tam ho poslal Krajský súd v Bratislave 14. októbra potom, čo opitý narazil do zastávky Zochova na Staromestkej ulici v Bratislave. Dědeček po troch mesiacoch žiada o prepustenie. Súd tak dnes bude skúmať, či dôvody jeho väzby pominuli.

Bývalého generálneho sekretára Deaflympijského výboru Slovenska dnes krátko pred 11:30 predviedla eskorta pred sudcu Okresného súdu. Dědeček sa po troch mesiacoch vo väzbe výrazne zmenil. Nechal si narásť dlhú šedivú bradu. Do pojednávacej miestnosti išiel bez slova so sklonenou hlavou.

V prípade sa aj naďalej vedie vyšetrovanie. Dědečkovi hrozí pritom až doživotný pobyt za mrežami. "Prebieha intenzívne prípravné konanie za účelom zistenia skutkového stavu, v rámci vyšetrovania prebiehajú výsluchy svedkov, znalecké dokazovanie z rôznych vedných odborov, účelom ktorých je zodpovedanie odborných otázok," informoval prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry Bratislava Juraj Chylo. Dodal, že experti skúmajú napríklad spôsob jazdy či správanie sa všetkých účastníkov cestnej premávky a tiež samotnú príčinu dopravnej nehody.