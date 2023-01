Podľa Petra Kažimíra sme na polceste: Nevidí preto dôvod spomaliť tempo zvyšovania sadzieb ECB

Povzbudivé novembrové a decembrové inflačné čísla podľa neho zahŕňajú "šum" jednorazových kompenzačných opatrení vlád, zmierňujúcich dopady vysokých cien energií. "To, čo je z môjho pohľadu aktuálne najsmerodajnejšie, je trend jadrovej inflácie. Jej vývoj potvrdzuje potrebu pokračovať na nastúpenej ceste. Som presvedčený, že potrebujeme "doručiť" ďalšie dve 50-ky," uviedol vo svojom aktuálnom komentári.

Galéria fotiek (2) Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Ekonomika eurozóny zvláda situáciu lepšie oproti očakávaniam

Pripomenul, že ekonomika eurozóny zvláda situáciu lepšie oproti očakávaniam spred mesiaca či dvoch. "Na jednej strane je to veľmi vítané, no na druhej strane to bude mať pravdepodobne miernejší tlmiaci účinok na vývoj rastu cien," upozornil. Centrálna banka je podľa Kažimíra zatiaľ "na polceste" a ak by to záležalo na ňom, išiel by na letné prázdniny s ukončeným cyklom sprísňovania menovej politiky."Ale dnes sa ma, prosím, nepýtajte, v akej "nadmorskej výške" zakempujeme. V preklade, ako vysoko so sadzbami pôjdeme, a ako dlho tam bude potrebné pobudnúť na to, aby sme skrotili infláciu tak, ako je potrebné," dodal guvernér NBS.

Miera inflácie v eurozóne v uplynulých mesiacoch klesla z historických maxím

ECB od júla do decembra minulého roka zdvihla úrokové sadzby celkovo o 2,5 percentuálneho bodu (p. b.) a signalizovala stabilné tempo zvyšovania v nasledujúcich mesiacoch. Najbližšie bude o nastavení sadzieb rozhodovať začiatkom februára. Miera inflácie v eurozóne v uplynulých mesiacoch klesla z historických maxím a v decembri dosiahla jednocifernú úroveň 9,2 %. Je to stále výrazne viac, ako je cieľ ECB na úrovni 2 %. Jadrová inflácia, očistená od nestálych cien potravín a energií, v decembri dosiahla rekordnú hodnotu 5,2 %.