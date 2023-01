S REFERENDOM neuspeli, no exkoalícia sa dohodla: Rokovali v nedeľu večer! Padol možný dátum volieb

Už je jasné, že predčasné voľby budú, dokonca je známy aj termín, kedy by sa mohli konať. V nedeľu večer sa stretli na rokovaní zástupcovia strán bývalej koalície. Ako po ňom oznámil poverený premiér Eduard Heger, dohodli sa na zmene Ústavy SR aj na termíne predčasných volieb. Tie by sa mohli konať 30. septembra. Skrátenie voleného obdobia parlamentu by malo byť možné prijatím uznesenia, na čo bude potrebných 90 hlasov poslancov.

Predseda vlády po rokovaní povedal, že predpokladá, že dohodnutá zmena ústavy by sa mohla odsúhlasiť hneď po prerokovaní v parlamente. Zmenu podľa jeho slov podporí klub OĽANO aj Občiansko-demokratická platforma, ktorá z neho odišla, Sme rodina a SaS aj napriek tomu, že zástupcovia hnutia Sme rodina sa rokovania nezúčastnili.

Ďalšie rokovanie tak už podľa jeho slov potrebné nebude, v pondelok (23. 1.) majú len doladiť detaily návrhu. Ozrejmil, že súčasťou návrhu je aj to, že zmeniť volebný systém bude možné len 90 hlasmi poslancov, nie 76. "Teraz je dôležité, aby demokratické strany ukázali zodpovednosť," podčiarkol s tým, že termín volieb je známy a ak chcú demokratické strany získať dôveru občanov, musia im ukázať, že vedia spolu vládnuť a vychádzať.

Referendum je neplatné

Občania Slovenska mali možnosť rozhodnúť o zmene ústavy v sobotňajšom referende. Zúčastnilo sa ho vyše 27 % voličov, no to bolo stále málo. Na to, aby bolo hlasovanie platné, musela by sa ho zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. Podľa strany Smer, ktorá referendum iniciovala, výsledky naznačujú, že v najbližších voľbách príde k zmene vlády.

"Napriek tomu, že to bolo mediálne a zo strany koalície a prezidentky najignorovanejšie referendum v histórii Slovenska, včera došlo k referendovým urnám 1,2 milióna voličov, ktorí do referenda prišli s jasnou víziou. Vedeli, že chcú predčasné parlamentné voľby, vedeli, že chcú zmenu," uviedol opozičný líder Robert Fico. Podotkol, že ak ľudia prídu k ďalším parlamentným voľbám minimálne v takomto počte, zmena je garantovaná.