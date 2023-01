Progresívne Slovensko považuje návrh o riešení životných situácií za hanebný a ponižujúci: Kolíková ho kritizuje tiež

"Tento návrh hovorí, že vláda pod vedením Eduarda Hegera dáva partnerským vzťahom párov rovnakého pohlavia rovnakú váhu ako akýmkoľvek dvom ľuďom bez ohľadu na to, aký majú vzťah, bez ohľadu na to, či spolu žijú, bez ohľadu na to, či sa ľúbia a chcú spoločne tráviť život," zdôraznila Plaváková. Chýba jej akékoľvek uznanie existencie párov rovnakého pohlavia.

VIDEO MS SR predstavilo návrhy riešení životných situácií nezosobášených párov

Navrhovaným vytvorením osobitnej evidencie u notára štát podľa nej "úplne explicitne hovorí, že LGBTI+ ľudia sú druhotriedni občania a občianky, ktorí ani nemôžu prísť potvrdiť si svoj zväzok na rovnaké miesto ako ľudia z väčšinovej časti spoločnosti". Rezort spravodlivosti vo štvrtok navrhol právne nástroje, ktoré majú priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, oboznamovania sa so zdravotnými informáciami či ochrany maloletých.

Kolíková to tiež kritizuje

Navrhovaná legislatíva z dielne dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa iba čiastkovo rieši niektoré situácie, ktoré sa týkajú párov rovnakého pohlavia. V reakcii na predstavené návrhy riešení životných situácií nezosobášených párov to vo štvrtok uviedla exministerka spravodlivosti a poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS).

"V tomto momente riešiť iba čiastkovo niektoré situácie, ktoré sa týkajú párov rovnakého pohlavia, je už premeškané. Dostali sme sa v krajine do momentu, keď by sme ich mali normálne uznať," zdôraznila. Podotkla, že na jednej strane rozumie hľadaniu politického kompromisu. "Ale myslím si, že sme sa ako krajina dostali niekde inde. Tu treba mať väčšie ambície," povedala.