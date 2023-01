Šéf Smeru-SD Fico tiež tvrdí, že prezidentka oklamala občanov

Galéria fotiek (2) Róbert Fico

BRATISLAVA - Traja najvyšší ústavní činitelia by sa mali zúčastniť referenda a ukázať ľuďom úctu voči tomuto inštitútu i voči nim. Apeloval na nich predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Tvrdí, že referendum je jediná cesta k predčasným voľbám, pretože v parlamente nie je vôľa na zmenu Ústavy SR a odsúhlasenie termínu. Podotkol, že v prípade úspešnosti referenda by mohli byť predčasné parlamentné voľby už v júni, pretože by na ich odsúhlasenie stačilo len 76 a nie 90 poslancov Národnej rady (NR) SR.