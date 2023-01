Matovič považuje Karasov návrh o riešení životných situácií za hodný podpory

"Išlo o to, aby sme každému, kto sa cíti osamelý, dopriali zvoliť si niekoho za dôverníka, kdekoľvek na svete. Tak je ten návrh navrhnutý a myslím si, že je to fér," povedal Matovič. Zástupcovia Občiansko-demokratickej platformy (ODP) okolo poslanca Kristiána Čekovského považujú návrh za málo ambiciózny, preferujú systémové riešenie úpravy vzťahov LGBTI+ ľudí na Slovensku. Podotkli, že do konečného prijatia sa môže návrh výrazne okresať. "Ak by návrh prešiel do parlamentu aspoň v súčasnom znení, ODP ho v prvom čítaní podporí. Pred druhým čítaním predstaví pozmeňujúci návrh, ktorý bude obsahovať reálne zrovnoprávnenie LGBTI+ ľudí s majoritou," dodali.

VIDEO MS SR predstavilo návrhy riešení životných situácií nezosobášených párov

Rezort spravodlivosti vo štvrtok navrhol právne nástroje, ktoré majú riešiť situácie blízkych osôb, vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia. A to v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, oboznamovania sa so zdravotnými informáciami či ochrany maloletých.

Karasov návrh na riešenie životných situácií je dobrým východiskovým bodom, tvrdí KDH

Mimoparlamentné KDH vníma návrh legislatívy pre páry, ktoré zdieľajú jednu domácnosť, z dielne dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ako dobrý východiskový bod reflektujúci konkrétne vznesené požiadavky. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová. "Sám minister ho označil za základný rámec, na ktorý dostal mandát a do ktorého bude možné v prípade potreby pridávať ďalšie životné situácie," podotklo KDH. Reakcia progresívno-liberálneho spektra podľa hnutia nevytvára v spoločnosti potrebný priestor na konštruktívnu diskusiu.