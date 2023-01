Minister spravodlivosti predstavil návrhy riešení životných situácií nezosobášených párov

Galéria fotiek (1) Viliam Karas

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Navzájom si blízke osoby vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia by mohli jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to avizoval dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas. Navrhované právne nástroje majú priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, oboznamovania sa so zdravotnými informáciami či ochrany maloletých.