Robert Fico našiel vinníkov vysokých zálohových faktúr: Podľa neho to sú Sulík, Galek a ÚRSO

BRATISLAVA - Vinníkmi vysokých zálohových faktúr, ktoré prišli začiatkom tohto roka malým podnikateľom, sú bývalý minister hospodárstva Richard Sulík, jeho štátny tajomník Karol Galek (obidvaja SaS) a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Vyhlásil to v piatok predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico po neúspešnej snahe o otvorenie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR.

Odvolal sa pritom na list, ktorý minulý rok v júni poslal Galek predsedovi ÚRSO Andrejovi Jurisovi. V ňom ho v mene ministerstva hospodárstva žiadal o posun referenčného obdobia, za ktoré mali dodávatelia elektrickej energie nakupovať elektrinu na rok 2023, na august a september.

VIDEO Opozičný Smer po štvrtom nepodarku pri otváraní schôdze NR SR reaguje na aktuálne dianie

Fico má teda jasný dôkaz

"Títo hochštapleri na ministerstve hospodárstva odporučili a dali žiadosť ÚRSO, aby sa – pokiaľ ide o cenník a ďalšie veci – riadili poslednými dvoma mesiacmi tretieho kvartálu roku 2022, teda augustom a septembrom, kedy bola cena elektrickej energie na burze 600 eur za megawatthodinu. Čo to je? Sabotáž? Ako môže niekto odporučiť úradu, aby stanovil ceny na základe burzovej ceny 600 eur, keď to museli presne vedieť?" kritizoval Fico.

Regulačný úrad podľa neho namiesto toho, aby protestoval, postupoval podľa týchto pokynov. Dodávatelia teda nakupovali drahú elektrinu a na základe toho potom posielali vysoké zálohové faktúry. "Máme teda jasný dôkaz, že za vysoké zálohové platby zodpovedá Sulík, jeho štátny tajomník Galek a ÚRSO," dodal líder Smeru-SD.

S podobnou kritikou predchádzajúceho vedenia ministerstva hospodárstva prišiel tento týždeň súčasný šéf rezortu Karel Hirman

Vysoké zálohy za elektrinu pre regulovaných malých podnikateľov podľa neho spôsobila zmena rozhodujúceho obdobia pre výpočet regulovanej ceny. Tú na žiadosť bývalého vedenia rezortu posunul regulačný úrad na mesiace, keď bola cena elektriny najvyššia.

Sulík naopak vytkol Hirmanovi, že nedotiahol do konca začatú prácu jeho predchodcov. Na problém sa mohol pripravovať celú jeseň, ale nespravil to. Pripravená legislatíva bola súčasťou agendy, ktorú mu spolu so štátnym tajomníkom Galekom odovzdali. Sulík zdôraznil, že rezort mal pri jeho odchode na pomoc v energetickej kríze pre domácnosti aj pre podnikateľov viacero nástrojov. ÚRSO zmenu vlani v lete zdôvodnil vytvorením časového priestoru na prijatie potrebných opatrení.